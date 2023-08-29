網民指兩位TVB後生小花無劇拍　竟然係被高層契女阻上位？

近日有網民在討論區發起一則貼文，指「唔怪得呢兩位25歲以下後生女,呢大半年冇哂劇拍同綜藝主持做啦,原來比呢位舊年先加入TVB的29歲中女港姐冠軍搶哂嚟做」，更指該名港姐是無綫（TVB）高層的契女，引來不少網民討論，但事實又係咪咁呢？



事實又係咪咁呢？（網上截圖）

該網民指的兩位後生女是陳嘉慧與游嘉欣，的確兩位都是TVB近年比較力捧的新小花。陳嘉慧自2021年主演劇集《愛上我的衰神》後開始備受觀眾關注，而游嘉欣則憑2020年《香港愛情故事》而彈起。

陳嘉慧青春可人。（IG圖片）

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游嘉欣早前宣布大學畢業。（IG：@kayan_yau）

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但若果說她們兩人「呢大半年冇哂劇拍同綜藝主持做啦」，其實並不是事實。陳嘉慧雖然今年暫時只參演了《法言人》一部劇集，但年尾還有《你好，我的大夫》，還有一部未排期播出的《本尊就位》，而且已經有新劇準備開工。另外，她今年最主力集中在綜藝節目，年頭播出的《請1日假去旅行：東京篇》和剛播畢的《日本限定Super遊》也有份，絕對不是沒有工作。

剛播畢的《日本限定Super遊》。（IG圖片）

至於游嘉欣，已經有三套劇集拍畢等排期出街，包括《你好，我的大夫》、《羅密歐與祝英台》和《非常檢控觀》，最後一套更是七月才煞科，三套都是重要配角角色，完全不是該位網民所說的被雪藏。

游嘉欣仲有三套劇未播。（IG：@kayan_yau）

最後網民所指的「呢位舊年先加入TVB的29歲中女港姐冠軍」，相信是指2022年港姐冠軍林鈺洧，港姐頭一年的任期剛結束，她所要做的工作仍是未知之數，亦未見與陳嘉慧和游嘉欣存在直接的競爭關係，突然被拖落水認真無辜！