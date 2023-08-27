莊子璇香港小姐2023奪冠｜無受是非影響　馮盈盈師妹被封翻版IU

無綫（TVB）《香港小姐競選2023》決賽圓滿結束，賽前是非精莊子璇奪冠。

莊子璇今年21歲，香港讀書，跟師姐馮盈盈一樣讀營養學，齋睇外表已經極具冠軍相，隨時成為「馮盈盈2.0」。莊子璇社交平台不乏私生活靚相，除了不吝惜身材之外，其風格加純情樣子也有點像韓國女神IU。

首輪面試時的莊子璇，21歲，香港讀書，讀營養學。（張嘉敏攝）

莊子璇今年21歲。（IG圖片）

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參賽期間有報道指莊子璇不受候選佳麗歡迎，還指她被杯葛，原因是因為她在眾候選佳麗面前「擺款」，於是引起大家不滿。莊子璇被指自從成為大熱之後目中無人，十分勢利是一個「雙面人」，之後又被爆喜歡黏着幕後取得好處，不時會向幕後工作人員大獻殷勤及「賣口乖」，因而令一班候選佳麗相當反感。

莊子璇昨晚表現大方淡定，成功先拔頭籌。

而莊子璇除了向工作人員大獻殷勤外，早前活動時都突然表現得軟弱，她突然自認身體差，指自己很容易生病，所以希望決賽時身體健康。至被問到會否擔心自己是大熱門而引起其他候選佳麗「眼紅」時，是非纏身的她就表示：「我做好自己，人哋點睇係人哋嘅事，把口喺人哋度。」 似乎有意無意說出這個答案，EQ極高。

15號莊子璇（Hilary）

最後她因壓力爆煲突然出疹，最後需入院治療。她在接受訪問時指：「其實嗰晚凌晨嘅時候，同屋企人傾緊偈，我媽咪發現我成塊面又紅又腫，問我發生咩事？我於是照一照鏡，連自己睇到都嚇死，跟住手同個身都相繼出疹，就飛奔去睇急症，醫生建議我留院接受治療。喺呢兩日我先後打咗7支針去控制病情，今日啱啱好消晒啲紅腫，不過而家個狀態都仲係病病哋。」