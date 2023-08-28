香港小姐2023｜冠軍莊子璇直言負面新聞係強心針：可以預先熟習吓

《2023香港小姐競選》節目圓滿結束，由莊子璇、王怡然和王敏慈分別奪得冠亞季軍，王怡然更奪得了最上鏡小姐。



《2023香港小姐競選》節目圓滿結束，由莊子璇、王怡然和王敏慈分別奪得冠亞季軍，王敏慈更奪得了最上鏡小姐。（葉志明 攝）

香港小姐2023年冠軍莊子璇接受《香港01》訪問時，直言覺得自己勝算不高。她說：「期望有但係冇諗到可以攞到冠軍。我覺得開心，因為觀眾反應好好。」1至10分覺得表現有多少分？她回答：「可能7分？因為有幾part表現冇咁好，跳舞甩咗少少step，不過可能好彩冇人留意到。」

香港小姐2023年冠軍莊子璇。（葉志明 攝）

她坦言覺得自己口才優勝，她說：「會淡定啲。」會不會受賽前負面新聞影響？她回答：「我覺得反而係打咗支強心針，等我會學習面對呢啲負面新聞，因為唔係個個都有機會，可以預先熟習吓，養成強大心臟。」她表示希望入行後拍劇，更表示想和陳豪合作。她說：「做個妃子得唔得呀？係呀，哈，幫佢check吓。」

香港小姐2023年冠軍莊子璇。（葉志明 攝）

香港小姐2023年亞軍王怡然。（葉志明 攝）

香港小姐2023年亞軍王怡然接受《香港01》訪問時，表示心情很開心。她說：「而家超級開心呀！我幾滿意自己表現，呢個係我所有努力嘅成績。」對於「屈居」亞軍，她表示毫不失望：「完全唔會，因為自己唔覺得攞到，所以有亞軍都好滿意。」她坦言，完騷後第一件事就是想去打邊爐，她說：「想去打邊爐，但係唔知時間得唔得。」記者提示明天還有記者會，她也回答：「咁就聽日完咗記者會先食。」

香港小姐2023年亞軍王怡然。（葉志明 攝）

問到以後的目標，她坦言想買樓。她說：「一定會抓準機會。」怎樣賺錢？她回答：「順其自然。做學生先呀，因為而家係學習最重要。」她也表示願意嘗試幕前工作。她回答：「而家要學好啲廣東話先。」

香港小姐2023年季軍王敏慈接受《香港01》訪問時表示十分開心，但似乎更多的原因是因為騷後終於可以開餐。她說：「好開心呀，之後可以出去食一啲嘢。我覺得自己表現幾好，因為冇出錯同埋問題都答得上。」

香港小姐2023年季軍王敏慈。（葉志明 攝）

王敏慈表示媽媽也從新加坡到香港支持她。賽前有不少人認為她是大熱，對於失落冠軍，她回答：「唔會（可惜），因為有獎就好開心，同埋呢排學到好多嘢又識得好多朋友，我覺得收獲到好多。我覺得最大得着係自信，因為啱啱參選時冇咁自信。」

香港小姐2023年季軍王敏慈。（葉志明 攝）

她坦言入行後想演戲，特別是想和陳豪拍戲。她說：「我最鍾意陳豪，因為細個好鍾意睇《金枝慾孽》。」完騷後想做什麼？她回答：「食嘢！真係食嘢，因為好肚餓，啱啱我哋要泳裝，唔敢食太多嘢，想食火鍋！等陣應該會食好多嘢。」