港姐2023｜三甲是非多籮籮　莊子璇被指雙面人王敏慈被質疑整容

年度選美盛事《香港小姐2023競選決賽》已圓滿落幕，冠亞季三甲分別為莊子璇、王怡然和王敏慈奪得。不過三位在參賽期間都有不少是非，當中以大熱奪冠的莊子璇最多是非。



《2023香港小姐競選》節目圓滿結束，由莊子璇、王怡然和王敏慈分別奪得冠亞季軍，王敏慈更奪得了最上鏡小姐。（葉志明 攝）

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冠軍莊子璇

香港小姐2023年冠軍莊子璇。（葉志明 攝）

冠軍莊子璇自初選已被封港版IU獲睇高一線，又先後奪「一見鍾意佳麗」獎，之後又在越南再奪得「越南越愛香港小姐」獎，有報道指莊子璇不受候選佳麗歡迎，還指她被杯葛，原因是因為她在眾候選佳麗面前「擺款」，於是引起大家不滿。莊子璇被指自從成為大熱之後目中無人，十分勢利是一個「雙面人」，之後又被爆喜歡黏着幕後取得好處，不時會向幕後工作人員大獻殷勤及「賣口乖」，因而令一班候選佳麗相當反感。

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「最上鏡小姐」兼亞軍王怡然

香港小姐2023年亞軍王怡然。（葉志明 攝）

「最上鏡小姐」王怡然成為雙料亞軍，樣子甜美同樣初選已驚為天人，被封「翻版單文柔」，入圍後被揭是網紅，小紅書帳號「小然然叫Lynn」坐擁多達逾萬網民關注。她居港多時但廣東話甚差，王怡然對於有網民質疑她廣東話差去選港姐很尷尬，王怡然表示：「我是認同的，因為畢竟是代表香港卻不會說粵語，我自己會覺得有一點心虛。」曾在TVB官方宣傳照離奇消失，旋即傳出她退選的消息，及後指自己2度確診未有跟大隊往廣州拍攝相關宣傳短片而已。

王怡然的口音聽到大家都一頭霧水。(節目截圖)

季軍王敏慈

王敏慈大熱倒灶只得季軍。（葉志明飾）

至於被封為「翻版范冰冰」的季軍王敏慈，面試時已經成為大熱門，現時就讀於北京中央戲劇學院表演系，是章子及鞏俐等國際紅星的師妹。 王敏慈曾參加過內地的網上選秀節目《全明星偶像學院》。不過人紅事非多，身高169cm的王敏慈，因太濃妝被指五官不自然遭質疑整容，及後她上載童年照力證精緻五官純天然。

王敏慈被稱「翻版范冰冰」。（Instagram@w.mxn）