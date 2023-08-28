港姐2023｜莊子璇問答環節神勇 被質疑預知題目：咖啡因發揮作用

《2023香港小姐競選》賽果昨晚新鮮出爐，冠軍由15號莊子璇大熱奪得，亞軍是獲得友誼小姐的4號王怡然，季軍是17號王敏慈，選美盛事圓滿落幕。有網民不滿賽果，質疑賽果早已內定，更直指冠軍莊子璇在決賽答問環節表現太世過界女、太擦鞋，同時在最尾五強答問環節，對答流暢自如，被質疑一早預知問題，做定晒功課。不禁令到網民聯想到早前有傳她主動埋身幕後施「冧功」企圖搏好感事件有關。

港姐冠軍莊子璇、亞軍王怡然、季軍王敏慈及友誼小姐姜依宁出席港姐活動。（深碧玲攝）

今日（28/8）港姐冠軍莊子璇(Hilary)現身將軍澳電視城出席港姐活動，就事件接受《香港01》訪問時說：「其實自己都有睇相關嘅報道，但不過睇咗一陣太攰就瞓咗。但無論點都好，都係各花入各眼，每個人都有自己嘅心水。（你答問環節接現神勇對答如流，自己有冇翻睇片段？）我仲未睇呀，因為我唔敢喺電話度睇自己個樣。不過我都覺得當晚自己個轉數都答得幾好，可能喺開騷前幾個鐘飲咗杯咖啡，啲咖啡因發揮作用。本身我係冇飲咖啡嘅習慣，之前有人叫我試吓飲吓咖啡提神，點知飲完係好亢奮，發覺原來都真係有用。」

莊子璇表示飲完咖啡好亢奮。（深碧玲攝）

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被問網民質疑預先知道問題？Hilary表示：「其實係有啲嘢係可以預先知道少少嘅，就好似大會都有同我哋講過，要睇多啲關心香港嘅時事新聞，變咗我每日都有留意嘅。其實我都tip中夜市嗰題。同埋非洲做酋長嗰題，點解我會扯到港姐選舉，係因為我有睇返歷屆港姐參選嘅片段，而佢哋3甲嘅港姐，都有帶到香港小姐嘅主題，咁所以我就想帶返多啲關於香港小姐嘅主題。」