香港小姐2023｜網民湧入小紅書留言支持　10號陳霈錤：於心無愧

TVB舉辦的《2023香港小姐競選》雖然已圓滿結束，各大獎項亦塵埃落定，但對於賽果卻引來許多網民不滿，特別是替賽前大熱門之一的10號陳霈錤（Hera)不值。雖然她捧蛋而回，但卻贏了民心，被網民捧為「民選港姐冠軍」，更紛紛湧入其社交網站留言支持她，連內地網民都非常喜歡她，更替她製了一張戴上后冠的美圖，認為她才是實至名歸。

10號陳霈錤（左二）最終捧蛋而回。（影片截圖）

在決賽當晚，Hera的整體表現非常好，特別在泳裝問答環節的時候，她大展學問用哲學的角度去回答問題，令現場不少人聽後都拍案叫絕，嘉賓主持之一的C君更表明：「答得好好。」Hera表現出色亦順利進入五強，但最終三甲不入，引來不少觀眾相當失望。而廣大網民亦替她感到不值，就連內地網民都替她不值，紛紛在微博為她發聲，創造了「香港小姐10號意難平」的話題，引來逾500萬閱讀量。

10號陳霈錤問答環節表現好好。（影片截圖）

微博引起劇逾500萬閱讀量。（微博截圖）

而比賽過後的Hera格外有感受，她在小紅書貼文表示：「感謝大家的支持，我感恩自己有勇氣踏上香港小姐的舞台，也對自己當天表演於心無愧，信心是在逆境中堅持做自己，行善及忍耐，我相信心若不灰，必有修成。」而有不少支持者紛紛湧入留言支持她，更替其製造了一張戴上后冠的美圖，力證她才是實真正的香港小姐冠軍，大家留言表示：「冠軍不是你，我氣到失眠了一晚」、「在我們心中你就是冠軍」、「全世界都在支持你」等，力撐她是民選冠軍。

網民替陳霈錤戴上后冠。（小紅書截圖）