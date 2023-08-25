中國好聲音｜李玟錄音事件一文睇清　導師椅子自轉最詭異

近日網上曝光一段華語樂壇天后李玟（CoCo）生前控訴內地綜藝節目《中國好聲音》賽制不公長達9分鐘的錄音聲帶，引起軒然大波，至今事件仍未平息，持續發酵中。而今（25日）有最新消息，就是浙江衛視方面正式宣布節目將會暫停播出，揚言節目的問題正調查當中。 從8月17日起至今，這件事引起不少連環效應，有圈中人為CoCo發聲﹑網民聲討節目組﹑曾參加節目的學員貼文爆料等，現為大家一文整理事件發生時間線。



CoCo生前控訴內地綜藝節目《中國好聲音》賽制不公錄音聲帶，至今事件仍未平息發酵中。（李玟微博圖片）

8月17日晚網傳李玟淚控錄音聲帶流出

8月17日晚網上突流傳疑是李玟生前淚控《中國好聲音》賽制不公長達9分鐘的錄音聲帶。裡頭可聽出她聲淚俱下還講到聲音都沙啞，哭訴自己為了節目將身體拉垮了，又表示導演組不兌現承諾，最後只有她一個人穿上高跟鞋苦撐着表演，令她有感被侮辱：「28年做一個歌手，站在台上被人侮辱，這個叫侮辱，被欺負，有人在乎這個感受嗎？」

coco淚控節目組長達9分鐘的錄音聲帶。（微博圖片）

8月17日晚《中國好聲音》節目組即回應

眼見事件愈演愈烈，《中國好聲音》節目組就隨即作出官方回應，表示該錄音是遭到惡意剪輯：「近日，部分自媒體帳號在網路平台散布經惡意剪輯的錄音「李玟生前控訴《2022中國好聲音》」，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，我方表示強烈譴責。作為《2022中國好聲音》的導師，李玟女士全身心投入工作，其間曾有的誤會經溝通當時即已消除。出於對逝者的尊重，我們不再對此事過多解釋，永遠銘記她對節目的真情付出。願逝者安息！」

《中國好聲音》節目組發文。（《中國好聲音》微博圖片）

不少圈中人為李玟發聲

事件到了8月18日更是燃燒得更甚，微博熱搜幾乎全是討論這件事，而圈中人張倫碩更是為李玟發聲的首個藝人，他在微博貼文表示：「先聽了段錄音，我悲憤交加，又看了個聲明，我…」還有內地知名導演程青松表示:「心疼Coco」。

張倫碩發文。（張倫碩微博圖片）

曾參加過節目學員大爆料

曾參加《中國好聲音》的學員李嘉捷在聽完錄音後都大感氣憤，在微博發表長文痛斥節目組，為CoCo出氣，他爆料指出：「50萬一個座位我相信絕非空穴來風……總決賽前十名的位次都是可以買的，金額超乎你的想象。想在節目裡走得後面，簽合同，十年打底。」他又指出節目組不尊重參加比賽的學員，包括盲選的位次可以任改，臨錄製當日凌晨兩點接到通知，去另一城市，結果等了5小時，錄製提前終止，自己同很多學員都未能出場，且交通、住宿概不負責。不過事後他再貼文指自己所講的說話沒有事實依據，希望大家不要再以訛傳訛，令不少人霧裡看花。

而曾是第一屆參賽學員的徐海星，亦發文力撐CoCo，重提節目組對她的欺壓，她指出當時節目組要求她簽一份長達9年的合約，但因為她拒絕簽約所以即被淘汰。

學員大爆節目黑幕。（徐海星微博圖片﹑微博圖片）

8月18日《中國好聲音》母公司股價下跌

因為CoCo事件掀起軒然大波，網友就一致炮轟浙江衛視及《中國好聲音》。使節目母公司星空華文（95.65, -28.35, -22.86%）受影響，股價暴跌，截至午市收盤，公司股價大跌23.4%，報94.95港元，總市值為378.4億港元，半日蒸發近百億港元。

《中國好聲音》母公司股價下跌。（李玟微博圖片﹑微博圖片）

李玟生前激動鬧《中國好聲音》影片再翻Hit

在該影片中可見CoCo相當生氣，還憤怒到扔紙，她公開提出節目賽制有不公之處：「他88.3，你們最低分的73，那個人可以再比一次，我的88.3的不可以，你找一個人來解釋給我聽這個遊戲規則。」而有節目組的工作人員似乎不滿她在台面上所講的說話，於是就出聲表示：「我們甚麼事不要放在台面上說，我們這個事情不能放在台面上。」更有疑是節目組的工作人員上前請她離開，當下的她就表示：「不要碰我，不要碰我，別人都不要碰我。」但她強調自己所講的是事實。

李玟生前激動鬧《中國好聲音》影片再翻Hit。（微博圖片）

8月18日李玟兩位姐姐作出回應

大姐姐李秋林就事件回應表示 coco在視頻裡面都說了，所以不多作回應。而二姐李思林就表示：「很抱歉，我們還在失去親人的痛苦中，需要時間和空間去痊癒，暫時無法留意或回答外面的流言蜚語。」

李思林回應：「需要時間和空間去痊癒，暫時無法留意或回答外面的流言蜚語。」

8月19日視Coco如家人的甄妮發聲怒轟

與Coco情同家人的甄妮在社交網站發文痛批：「參與『好聲音』的每一位都欠缺良知，為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本職，看不起！」

甄妮發聲怒轟。（影片截圖）

8月20日Coco在錄音中提到的王澤鵬公開17分鐘對話截圖

20日王澤鵬公開了一段17分鐘的對話視屏截圖，解釋當天情況及表示自責，指出錄影當天就被節目組收走手機，對李玟提出要請他幫忙扶她一事完全不知情，而且節目組嚴正要求他一定得按照劇本，因此他在正式演出時才會站在原地不動。他承認因自己的懦弱，令到Coco很失望，他一直感到自責。

王澤鵬公開17分鐘對話截圖。（王澤鵬微博圖片）

8月20日韓紅為Coco發聲

與CoCo分屬好友的韓紅在微博發文表示：「作為個人，我無法對一個事涉多方的覆雜事件做調查、做評判。我期待上級主管部門的調查和未來對此類事件的規範！作為coco的好朋友，我認為她是一個善良誠實的人！我信任她也心疼她！無論如何，希望現在的coco已放下所有的悲傷和痛苦，從一切紛擾中解脫，依然像當年我認識她時那樣快樂迷人！coco，你安心。」

韓紅為Coco發聲。（韓紅微博圖片）

8月20日浙江廣電回應

浙江廣電發出聲明就近期《中國好聲音》引發的爭議作出回應，表示：「淅江廣電集團將以負責任的態度進一步調查核實，並真誠歡迎廣大觀眾和網友監督。」

浙江廣電回應。（微博圖片）

李玟疑被《中國好聲音》副導演柳驪欺凌

有傳《中國好聲音》副導演柳驪在節目中曾欺凌Coco，有傳其家世背景不可撼動，傳出她的爺爺疑似是上海製片廠第一任廠長，而《中國好聲音》的製作公司燦星製作，柳驪家更是股東之一，在上海擁有的房產有一條街這麼多，聽說在英國還有城堡，在節目中柳驪雖是副導演，總導演是金磊，據悉，在很多方面金磊都會請示柳驪，要由她拍板，才能做下一步工作。

《中國好聲音》副導演柳驪。 （微博圖片）

甄妮再度發文炮轟

甄妮在22日於Facebook發文表示：「信不信由你，良心有多『冷』 坯人有多『坯』」。之後再留言轟：「姓柳姓那的，我們動不了你，投資方總動得了你吧！那麼大伙就動投資者吧！」又指向柳驪喊話：「確定柳副導下毒手，即使你家上海有十條街也不夠你跌停版。」她又稱之所以每天發文，是因為不想人們淡忘這事件。而她又提到王菲、謝霆鋒，她寫道：「霆鋒=王菲=那英=那辛=柳驪=資本商。只要是死黨酬勞就隨便給。她們天天混的，有沒有資格導師重要嗎？當然贏杰倫一点（點）也好，代表最紅」，不過這只是甄妮個人看法，沒有得到任何証據証明她所說的是事實。

甄妮再度發文炮轟。（甄妮Fb截圖）

8月23日李玟所屬「華納音樂北京」回應

李玟所屬的經紀公司北京華納音樂在官方微博作出回應:「CoCo一直說“希望2022年是CoCo年”，作為CoCo的經紀公司，在過去的合作中，我們與CoCo一起攜手實現夢想，創造了很多好的音樂和舞台。我們不僅有責任不遺餘力為藝人爭取權益、維護藝人聲譽；同時也有義務保護她的隱私，尊重她的選擇。我們將持續關注調查情況並全力配合。CoCo，無論過去還是現在，我們一直都在。」

「華納音樂北京」回應 。（微博圖片）

8月25日《中國好聲音》停播

浙江衛視在官方微博正式宣布：「鑑於對觀眾和網友反應的《中國好聲音》節目的問題正在調查之中，該節目暫停播出。」