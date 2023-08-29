藍奕邦獲顧定軒做香港演唱會嘉賓圓滿落幕　宣布巡唱啟程多倫多

歌手藍奕邦在一連三晚中環藝穗會奶庫舉行的《SNUG IN MY ARMS》巡迴演唱會，香港站尾場前日（27日）圓滿落幕，全場人潮迫爆，歡呼聲撼動會場，氣氛甚好。重返首個個人專場發源地的阿邦份外感觸，他於演唱會尾聲時說：「我會好唔捨得今晚呢個騷，呢三晚我做得好開心。嚟緊呢個騷都會先去北美洲，之後再有其他站，我哋一定會好快好快再見！」

歌手藍奕邦在一連三晚中環藝穗會奶庫舉行的《SNUG IN MY ARMS》巡迴演唱會。（資料照片）

開場迎來事先張揚的開場嘉賓顧定軒，一出場已讓台下起哄，顧定軒與阿邦曾三度於音樂上合作，前日（27日）他獻唱由阿邦創作的《教我》及《XY》，又大讚阿邦是他的天使：「上年我第一年做新人，佢毫不猶豫答應陪我行咗三首歌，所以好多謝佢。」阿邦於顧定軒唱《XY》期間上台合唱，他分享與顧定軒認識的經過：「其實我都係《全民造星》先認識你，你嘅外型同聲線好特別，你有少少remind我以前嗰陣。其實我哋係完全唔識嘅，不過有次我哋睇Serrini，嗰陣仲要戴口罩㗎，覺得點解有個好似顧定軒嘅人𥄫住我㗎呢？我就DM問佢。」顧定軒即表示一直很想與阿邦合作，因此當晚不停「𥄫」住對方：「嗰個DM之後，我狂錄音話嚟緊有新歌，想邀請你幫我造歌。」阿邦透露將再與顧定軒合作新歌。

藍奕邦獲顧定軒做香港演唱會嘉賓。（資料照片）

顧定軒與阿邦曾三度於音樂上合作。（資料照片）

接着，阿邦正式為演唱會揭開序幕，一口氣獻唱《你倫敦我紐約》、重新編曲的《可樂》及《Cocktail》，以輕快的旋律呼應演唱會「SNUG」的主題，台上台下同樣享受，隨音樂搖動身體。相隔9年再開騷的他，這次重回舊地別具意義：「我好開心可以返嚟藝穗會做騷，Fringe Club係我仲未出唱片、仲未簽公司，仲係有份day job嗰陣，就嚟唱歌嘅地方，嗰時得兩、三個人聽，仲係我啲朋友嚟。廿幾年前，我喺呢度表演嗰陣真係乜都冇，而家可以再返嚟，仲有人睇，仲多咗好歌，我都冇浪費咗廿幾年。」

隨後，阿邦獻唱為陳蕾填詞的《妖治時代》，他坦言外在世界是妖治時代，希望每次開騷亦可以為樂迷提供安全區，讓大家盡情釋放情緒：「今晚（27日）想喊就喊，想笑就笑，想X叫就X叫！」然後是《孔雀開屏》，阿邦指當年與林夕很想透過音樂回應社會對性的偽善：「可悲嘅係，9年後呢首歌仍然啱用。」阿邦緊接唱出《藍田金婚》，以音樂坦然表態，相信愛就是超越世俗與名份的救藥。

其後，阿邦自彈自唱激罕的「鐵粉side track」，讓台下樂迷大為驚喜，首先是從未收錄於專輯的出道作《火柴》：「當年就係upload咗呢首歌，令我由2、3個friend聽我唱歌，開始愈來愈多人聽，叫做儲到第一班fans。」及收錄於專輯【藍】的《流星月台》。

阿邦正式為演唱會揭開序幕，一口氣獻唱《你倫敦我紐約》。（資料照片）

除了邀得顧定軒作開場嘉賓，阿邦亦邀得兩位風格各異的本地音樂人，從美國回歸的氣質唱作人cehryl及型格Rapper Matt Force，分別擔任三場演唱會的表演嘉賓。前日（27日）已於首場現身的cehryl再度登場，與阿邦合唱玩味十足的《竇》。阿邦分享與cehryl相識的經過：「2013年我有個朋友做教育，搞咗個活動係好似mentor咁，我都有啲教育意義嘅嘢，唔係淨係識食煙、飲酒、講粗口嘅，不過都唔係教咗佢好多嘢，淨係迫佢好短時間寫咗好多首歌，呢個係練習嚟㗎。」若干年後，阿邦於音樂平台聽到有位叫cehryl的女生出歌，才知道她終於做到自己喜歡的事。

然後，阿邦再與鋼琴作伴，自彈自唱Taylor Swift的《Anti-hero》：「過去呢三年疫情時間，多咗好多時間同自己相處，我嘅方法就係飲酒『自隊』，咁唔係好健康，因為你會覺得個世界咩衰嘢都關你事，所以好多謝Taylor Swift寫咗呢首歌。」他笑指過去曾經寫不少「憂鬱文青系」及「怨婦系」音樂，但為了塑造積極光鮮的形象，反而讓情緒抑壓下來：「嗰時我食嗰啲精神科藥物，兩個月肥咗40磅，成屋都褲都著唔到，尤其嗰時我好想自己好靚仔。今次出返嚟，我好希望大家知道唔一定要完美嘅，可能大家都有嘢係療癒緊，關關難過關關過，我之前都無諗過可以出返嚟唱㗎，所以其實OK㗎。」並送上《強弱》及《最後的信仰》為樂迷打氣。

安歌部份，阿邦帶來《圍牆倒下前》及《生》，他說：「我會好唔捨得今晚呢個騷，呢三晚我做得好開心。不過開騷前，不止一個人同我講，可能今次係最後一個喺香港睇我啦，我都有啲難受，好彩疫情完開返關，咁嚟緊呢個騷都會先去北美洲，之後再有其他站。我哋一定會好快好快再見，無論你係香港定外地，我都祝福你生活安好。」阿邦送上《說再見的對象》，用音樂為樂迷送上祝福。

藍奕邦香港演唱會全場人潮迫爆，歡呼聲撼動會場，氣氛甚好。（資料照片）

樂迷的熱情令阿邦再度現身，他穿上演唱會紀念品之一的圍裙登場，阿邦於台上大讚布料靚，並向樂迷送上最後兩首歌：「多謝大家，大家繼續好好生活！」藍奕邦《SNUG IN MY ARMS》巡迴演唱會首站的尾場，於兩度安歌下圓滿結束。

完騷後阿邦高呼既興奮又不捨：「我覺得今次個騷係對自己同歌迷嘅交代，之前真係完整一首歌都唱唔到。呢幾年我有好努力畀心機康復，前日（27日）做完一個完整嘅騷好開心。因為每次唱之前都擔心身體不適，唔係情緒問題，但係會影響唱歌嘅，好彩，呢三晚都好順利。」

對於相隔9年再開個人騷，更選址重返出道前的舞台——藝穗會，阿邦坦言曾經猶豫：「上年我同小巧做個騷，係佢踢我先敢去諗做個人騷，因為一直猶豫自己應唔應付到，唔止係唱歌，仲有騷前準備嘅嘢。返嚟呢度，頭先綵排嗰陣我都好感觸，廿幾年前冇諗過到今日仲有人聽自己唱，真係覺得自己冇嘥到呢廿幾年。」

至於會上的嘉賓，阿邦大讚顧定軒的氣質很特別：「有啲人可能會戴有色眼鏡，去睇一個演員轉做歌手，但係我覺得佢真係有潛質。同cehryl就係緣分，佢好叻女，而家有加拿大唱片公司簽咗佢。」阿邦又透露完成三場香港站演出後，今年內將到多倫多及三藩市等北美洲地區演出，稍後會再公佈詳情。