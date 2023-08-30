《無用的謊言》黃旼炫不忘歌手初心堅持唱跳　謙虛自認演戲初哥

韓國男團NU'EST出身的黃旼炫，2017年參加選秀節目《Produce 101》第二季，成功以第9名加入限定男團Wanna One再出道，讓他的演藝事業迎來高峰。早前他首次以個人身份去到澳門開演唱會，正式開騷前更率先與傳媒見面，分享了出道11年來的心路歷程等。



黃旼炫首次單人匹馬在澳門開騷，他表示相當榮幸：「單是能在澳門舉行演唱會已很榮幸和感恩，得來不易。為了今天到來的粉絲，我準備了裝滿了心意的小禮物，希望大家收到都會很開心。」被問到抵達澳門後有否出外觀光，黃旼炫分享前一天休息完去了酒店附近行街，發現有很多旅客外，同時品嚐了著名的葡撻。

黃旼炫早前在澳門接受傳媒訪問。（劉智源攝）

男團出身的黃旼炫近年兼顧演員活動，他坦言兩個身份分別很大，當是一位歌手時可以盡情做自己；當是一位演員時，他必須暫時放下身份，融入在角色之中。問到他下次再以歌手回歸時想挑戰甚麼曲風時，黃旼炫講到：「如果上台表演的話，我還是喜歡在舞台上跳舞，亦喜歡以前偶像時期的音樂，可能我還是會選擇充滿活力的舞曲。」可見他不忘歌手初心。

黃旼炫邊拍劇邊準備演唱會，把握時間見粉絲。（劉智源攝）

問到有關未來的工作計劃，黃旼炫雖然拍過《還魂》等人氣作，但他自認目前仍是演戲初哥：「作為演員，我目前仍是一位新人，為了讓更多人認識我，我會更加努力。比起想挑戰特定的角色或人物，我更想通過演技，向大家展示出現實中黃旼炫無法展露的一面，邊學習邊累積經驗。」黃旼炫主演的韓劇《無用的謊言》正在熱播當中，訪問中他亦有提到與女主角金所泫等演員之間的合作，以及首次擔任16集劇集男主角的感想和壓力等，讀者記得要留意之後的訪問片段！

出道11年的黃旼炫不但謙虛，就連擺個心心都怕怕醜醜。（劉智源攝）

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