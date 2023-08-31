梅小惠92歲母親逝世　梅小青大讚母親勇敢撐足49日福壽雙全

梅小惠與無綫前「金牌監製」梅小青 (小青姐) 姊妹情深，是出名的孝順女，兩人都十分疼鍚年邁的母親，又經常與六兄弟姊妹一起跟母親舉行家庭聚會，一家人感情極好。昨日（30日）梅小青在社交平台表示梅媽媽已在周日（27日 ) 與世長辭，享年92歲。

小青姐發文寫道：「致我敬愛的媽媽：妳沒有離開，永遠永遠在我們的心中，愛妳、愛妳、愛妳 #福壽雙全_四代同堂的媽媽 #媽媽前半生與爸爸互相扶持 #媽媽後半生享樂生活多姿采 #2023年8月27日」，並分享了多張她與母親的溫馨合照，以及與細妹梅小惠齊為母親慶祝生日的舊照。小青姐向傳媒透露，原本醫生說她92歲的母親只剩7日時間，但梅媽媽勇敢地撐到49日，至8月27日才與世長辭，小青姐與家人都賺了和媽媽共聚的時刻，大讚媽媽好叻。

她又指家人早已有心理準備，在該段日子他們每天都會輪流到醫院陪伴母親，尤其是細妹小惠每天都是最早到醫院的。梅媽媽離開的一刻，所有仔女和至親都圍在她的病床前，四代同堂。小青姐表示媽媽走得好安祥，福壽雙全，是個超級幸福的媽媽。她指母親的笑喪禮儀籌辦也很順暢，將於下月17日在紅磡世界殯儀館設靈。