63歲老戲骨扮李白吸讚1250萬威過國際影帝　曾被女演員摑到暈低

內地的影視工業愈來愈蓬勃，演藝圈機會處處，近年不少香港藝人都北上發展內地市場，尋求更多的工作。現年63歲的甘草演員車保羅也有到內地發展，拍劇拍戲，以及參演綜藝節目真人騷等，很受內地網民歡迎。他還開了抖音帳號跟大家分享近況，月前他拍了一段短片，就吸了近1250萬讚，十分厲害。

車保羅因為《無限超越班》大受歡迎。（微博圖片）

該條片的靈感是來自內地3D動畫中國歷史片《長安三萬里》，車保羅扮演了詩人李白，身穿一身白色衣服，泛舟湖上，唸出了一句：「輕舟已過萬重山。」這名句就是出自唐代詩人李白所作的七言絕句《早發白帝城》。車保羅的演繹獲網民一致激讚，讚嘆他演活了古人李白當年在流放途人被赦免那種釋然的感覺，情感好真相自然。他這條抖音片在一個月內已吸like近1250萬，比起很多男女神藝人，例如國際影帝梁朝偉的抖音片like數強勁得多。

車保羅這件片吸like近1250萬。(抖音截圖)

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車保羅今年初因參加內地綜藝節目《無限超越班》人氣急升，在其中一集他分享入行40多年的拍劇辛酸經驗以鼓勵一班後輩。他表示曾經拍過一場記憶深刻的掌摑戲：「我也演過一場被掌摑的戲，那場戲我真是……永遠都記住。」原來當時與他做對手戲的女演員不太會拍攝掌摑戲份，不懂得何如借位，不過當時導演卻表示：「保羅沒問題的，這個人不打不成器，你不打他一巴掌，我們真的下不了班。」而女演員聞言後信到十足，因此在劇集一開拍的時候，車保羅馬上被她摑了一掌，他整個人向後暈倒地上。就這樣他的臉腫了好幾天，不過他就對於這個情況表示：「這也是演技裏的一個點子，我寧願她給我一巴掌，好過浪費我的時間。是不是？」獲網民讚他夠專業。