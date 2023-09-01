涂毓麟港姐決賽彈琴伴奏意外搶Fo　內地網民讚靚仔過AI：香港頂流

《2023香港小姐競選》已圓滿結束，但仍是非不斷，冠軍莊子璇（Hilary）被佳麗「圍剿」，而亞軍王怡然（Lynn）就被爆其父母騙財，遭內地網民聲討，掀起連番熱議。雖然賽後湧現大量「花生」，但就有網民將焦點放在決賽當晚其中一位表演嘉賓上，在一眾佳麗「同未來嘅自己對話」的環節中，吳業坤唱出《今生今世》，而涂毓麟（Oscar）就彈鋼琴伴奏，有內地網民就留意到全程專注彈奏的Oscar，大讚他「靚仔到以為係AI做出來」！

《2023香港小姐競選》冠亞季軍分別由莊子璇、王怡然和王敏慈奪得。（資料圖片）

在一眾佳麗「同未來嘅自己對話」的環節中，吳業坤唱出《今生今世》，而涂毓麟（Oscar）就彈鋼琴伴奏。（YouTube影片截圖）

今年的港姐競選以AI主題貫穿，除了有史上首位AI港姐司儀之外，還加入了不少AI元素，其中一個環節就是佳麗與AI生成的老人版自己對話，負責彈琴伴奏的Oscar坐在台上靠邊位置，雖然鏡頭不多，但仍成功吸引網民注意。有內地網民在社交平台出Post問道：「2023香港小姐決賽這位彈琴的帥哥是誰？好有氣質。」不少網民就認出是Oscar，而Oscar本人亦有留言與網民互動，網民紛紛留言激讚：「你好靚仔」、「原來是你，太帥了」、「鋼琴小王子」、「香港頂流應該這種顏值水平」！

有內地網民留意到全程專注彈奏的Oscar，大讚他靚仔。（網上截圖）

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現年24歲的Oscar曾在2018年參加ViuTV節目《全民造星》，雖然40強止步，但識作曲兼彈得一手好鋼琴的他，得到導師劉美君的引薦，翌年簽約環球唱片，正式出道。曾就讀於喇沙書院的Oscar，亦是香港演藝學院鋼琴系學生，師隨黃懿倫，其後考獲獎學金到英國哈羅公學，並獲英國皇家音樂學院教授相中深造琴藝。成績優異的Oscar，獲多間英國著名學府取錄，但他就回流香港考入香港科技大學「神科」環球商業學系，並以一級榮譽成績畢業，絕對是學界尖子！

Oscar曾就讀於英國哈羅公學。（IG@oscartaotao）

畢業後Oscar專注發展演藝事業，先是與Eric Kwok（郭偉亮）和糖妹主持TVB音樂節目《勁歌金曲》，去年正式簽約TVB成為基本合約藝人，並與宋宛穎（Sabrina）和曾展望北上拍攝節目《加油！小店》，正式進軍內地演藝圈。今年Oscar更參與劇集拍攝，包括內地古裝劇《墜落畫境的你》，TVB新劇《香港重案》等等，相信會有更多觀眾認識他！

涂毓麟（Oscar）有份參與節目《加油！小店》的拍攝。