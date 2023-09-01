Edan演唱會棟篤笑被指冇品　姜濤發文表示接受了道歉即引無限揣測

MIRROR成員呂爵安（Edan）早前舉辦一連3場的個人演唱會《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》，Edan在演唱會中加入棟篤笑環節，但就被指是利用隊友「搏出位」。日前（29日）Edan完騷後於社交平台公開網民dm對話截圖，然後發長文回應：「藝人都係人，藝人都會有感受，但個世界好似禁止咗藝人表達感受。」當時隊友姜濤亦有在文中留言力撑Edan︰「善意的批評可以接受，但我們絕對沒有理由去接受惡意及不負責任的聲音。」

MIRROR成員Edan呂爵安一連3場個人演唱會《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》已圓滿落幕。（IG：@edanlui）

MIRROR成員Edan呂爵安公開HATERS私訊留言惹風波。（IG：@edanlui）

姜濤亦有在文中留言力撑Edan。(ig@edanlui)

但有「姜糖」就認為Edan很久之前曾對着姜濤「舉中指」，而Edan亦有把這部分放在棟篤笑環節，所以有不少姜糖都覺得Edan「有問題」。除此之外，Edan在棟篤笑環節中亦有把姜濤與髮型師Lydia的緋聞拿出來開玩笑，有指這兩部分都令到很多姜糖感不滿，所以有傳DM Edan的haters就是姜糖。

Edan自嘲偶像唔可以舉中指。（胡凱欣攝）

昨日（31日）姜濤發文表示：「謝謝大家最近對我的關心，我也接受了某些人的道歉。我們可以對很多事情一笑置之，但希望我們在做任何事之前都三思而後行。」他發文之後立即引起姜糖無限的揣測，有指是Edan向姜濤道歉，但姜濤並沒有直接說是誰跟他道歉，亦引起了鏡粉們的熱討。

姜濤發文話有有人向他道歉。(ig@keung_show)

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