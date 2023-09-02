鄭丹瑞與初戀情人結婚42周年 二千萬豪宅「寫老婆名」勁甜蜜

68歲的鄭丹瑞（旦哥）是圈中出名的愛妻號，他與太太「沙律」從求學時期開始拍拖，成為彼此的初戀情人，從相識結婚至今恩愛逾40年，恍如童話故事的愛情，羡煞旁人。據傳旦哥旗下擁有的二千萬豪宅「寫上老婆名」，對太太百般寵愛。

68歲鄭丹瑞 (旦哥) 一向出名是圈中愛妻號！（陳順禎攝）

旦哥與太太「沙律」恍如童話故事的愛情，羡煞旁人。（IG@zanetacheng）

旦哥與太太結婚後，育有兩個女兒鄭瑤（Zaneta）和鄭珉（Amanda）。大女Zaneta現職時裝編輯，有時候會陪旦哥出騷做埋服裝指導，而細女Natalie現任職鋼管舞及瑜伽導師。大女Zaneta最近在小红書曬出一張一家四口的全家福，並寫上：「祝爹哋媽咪42結婚周年快樂！感恩有你哋做我父母#幸福一家全家福#聚餐#全家福#結婚周年」。照片中可見一家四口露出燦爛的笑容，餐桌上的蛋糕點着蠟燭，顯得格外的溫馨，而且Zaneta雙手搭着爸爸的肩膊兼靠着，父女感情超級好。

旦哥大女Zaneta曬一家四口全家福，祝賀父母42結婚周年快樂！（小红書）

旦哥和大女兒鄭瑤（Zaneta）有時候會陪旦哥出騷做埋服裝指導。（梁碧玲攝）

其實旦哥多次接受訪問公開分享與太太結婚多年維繫恩愛之道，他指甚少會與太太爭吵，彼此忍讓及互相尊重，而太太會以亦妻亦友的身份去開解他工作上的煩惱，昇華夫妻之間的感情關係。即使到現時，鄭丹瑞跟太太不時都會被拍到十指緊扣逛街，果然相當甜蜜。