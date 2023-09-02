57歲劉嘉玲做司機拍綜藝　帶好友遊北歐傾心事：我要去接受新事物

現年57歲的劉嘉玲除了專注電影工作之外，還偶爾參與綜藝節目拍攝，每每都受到關注。近日，她參與的綜藝節目《出發吧路即旅行》即將播出，她帶大家去到兒時經常在夢裡出現的童話世界北歐旅行，親自駕車去體驗當地的生活，路途中透露了自己許多心聲。

劉嘉玲去到兒時夢裡經常出現的地方旅行。（影片截圖）

在節目預告中可見，劉嘉玲帶同好朋友上山詩鈉一起去北歐旅行，二人穿着輕便愉快地感受當地的人文風情，她還親自做司機載好友去不同地方感受旅行的意義，她表：「這一次我帶了我的家人還有我的朋友感受一下北歐。北歐這些地方是一個天堂般的公園，太美了。我還是要去接受一些，不一樣的新的事物，好玩很多。」還透露自己在旅行過程中很喜歡觀察周邊事物：「我喜歡去博物館，然後我喜歡坐在那些戶外的咖啡館，看看那些路人的穿着啊，他們的談吐啊，然後感受一下不同地方的那些自然風景。」

劉嘉玲帶好友去玩。（影片截圖）

二人大談內心說話。（影片截圖）

在行程中她們除了在市區遊玩，欣賞人文風情之外，還上山欣賞大自然美景，一覽無際山景相當漂亮，她有感而發表示：「我要預留很多時間跟空間給自己，不能匆忙，忙就發現不到美了。」還與上山詩鈉大談內心說話：「你覺得我們到了這個年齡要停下來嗎？」上山詩鈉表示：「不要」，劉嘉玲強調旅行會令一個人多了時間去思考同想像，看上去沒有甚麼改變，但是其實已經有改變，到底她還會帶甚麼驚喜給大家，我們就拭目以待。

劉嘉玲同好友玩得好開心。（影片截圖）