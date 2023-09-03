55歲林文龍踢波被偶遇生圖曝光　衰老10歲幾乎認唔出同老婆似父女

現年55歲的林文龍曾是不少劇迷心目中的男神，近年他已淡出幕前，他於2018年拍攝，2020年播出的無綫劇集《那些我愛過的人》，是他榮升為亞洲電視數碼媒體副總裁前的告別和息影作。雖然林文龍退居幕後不用再靠樣搵食，但他依然keep得好好，身形極Fit，絕對沒有中年發福。這可能也與他是明星足球隊隊員有關，有踢波做運動。他在隊中綽號為』龍捲風」，負責右中場位置，跑步速度非常快。

林文龍與老婆郭可盈。(郭可盈IG)

前日有網民於內地的足球場上看見林文龍，並拍了短片放上社交網分享。該名網民寫道：「2023年9月1日，在上海偶遇香港明星足球隊，看到了當年TVB的流量小生林文龍，如今那麽滄桑了，差點沒敢認。阿龍很耐心認真的為小粉絲簽名，還是那麽的細心，加油！」片中林文龍逐一為小朋友簽名，親民友親且超級有耐性，最後還一臉微笑跟小朋友們合照。

林文龍一家三口。（IG：@tanialam_ty）

可是從這段原相機拍攝的片段所見的林文龍確實是蒼老了不少，看來彷彿衰老了10年似的，明確呈現老態。不過他依然是相當帥氣，即使變了大叔亦是一個有型的大叔。不少網民都留言大讚他：「好自律，身形keep得真好」、「依然帥」、「超喜歡他！超帥！」、「真好人，一個個都簽」，但也有網民表示：「與凍齡老婆郭可盈竟有點像父女。」

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