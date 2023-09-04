何廣沛承認有新歡係靚女公關　歷年情史唔算多但位位女神級

何廣沛今日被讀者向《香港01》爆料，指他有新歡，並列出五大證實，該位女士更是一名靚女公關，而他已經承認自己的新戀情！其實何廣沛入行多年未算有過好多緋聞，跟朱晨麗傳足六年未能開花結果，還有兩位女神級人馬，立即帶大家睇睇！

何廣沛透露7月開拍新劇集。（梁碧玲攝）

周梓盈

2012年，周梓盈參加TVB第26期藝員訓練班，並正式成為演員，直至2018年憑「垃圾清」一角而為人認識，純品又甜美的角色甚得人歡心。她曾於2012年在無綫電視藝員訓練班裏認識何廣沛，兩人其後一直拍拖至2017年分手。有傳二人分手原因是男方爆紅，以免感情會影響星途而向女方提出。

周梓盈已經結婚！（FB照片）

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朱晨麗

何廣沛與朱晨麗在2017年合作劇集《超時空男臣》時被指撻着，雖然兩人一直沒有公開認愛，且一直強調大家只是好好的朋友。不過，何廣沛就多次被影到出入朱晨麗香閨，二人獲安排拍攝《大醬園》再演一對情侶時，戲裡談情，戲外都不時在網上放閃，二人甜到漏的互動，一度被網民呼籲兩位原地結婚。可惜，今年3月何廣沛已在IG單方面unfollow朱晨麗超過2個月，二人疑似不歡而散，6年的緋聞正式劃上句號。

朱晨麗同何廣沛傳足六年。(IG圖片)

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何廣沛被爆料疑似有新歡為靚女公關 五大證據揭開神秘戀情

陳曉華

有傳陳曉華（Hera）拍攝《異搜店》時繼續頻頻NG，不少同劇演員私底下都指她阻住收工。她還不時被導演鬧爆，每次均會以笑遮醜。不過與Hera在劇中飾演情侶的何廣沛，卻對Hera很有耐性，還會指導她演戲技巧，兩人感情相當之好。據悉，有次拍外景，Hera要去鄰近的公廁，何廣沛就因不放心而特地陪她一起去，但兩人過了很久仍未返回拍攝現場。有消息人指Hera對何廣沛表現得很進取，會主動出擊狂約對方食飯，何廣沛因為緋聞女友朱晨麗 (朱朱) 早前於在內地拍劇，所以他才應約。當朱朱回港後，何廣沛就以朱朱返港為由婉拒了Hera。

有傳Hera對何廣沛有意思。(陳曉華ig)