鄭伊健移居日本變蒙嘉慧賢內助　超市掃貨照曝光親力親為竟惹非議

鄭伊健與太太蒙嘉慧早年已移居日本福岡，蒙嘉慧在當地努力讀書及打理房地產公司，而伊健則日本香港兩邊飛，近來又在各地開騷，蒙嘉慧專程回港力撐對方。伊健也十分愛鍚老婆，早前更被拍到繁忙之中也飛回日本拖手陪老婆行街，可謂愛妻號一名！

鄭伊健近來在香港澳門都有開騷。 （陸偉豪 攝）

近日有網友於福岡巧遇鄭伊健，伊健現身超市，手推購物車，似乎已完成購物，正排隊結帳。從伊健手推車可見，伊健採購的都是日常用品，包括多卷廁紙、生果零食等等，車上更擺了三杯可樂，認真為食！伊健目無表情十分放鬆，看來沒有為意到有粉絲認出自己。

蒙嘉慧好寫意。（蒙嘉慧Facebook）

另一張相中，伊健正守序地排隊付款，前面一位女士紥馬尾，與伊健一樣穿上全黑色打扮，雖然沒有見到臉部，但其身形及穿著打扮均有幾分似蒙嘉慧，未知伊健是否陪同太太一齊外出購物。伊健移居日本後採購都親力親為，與蒙嘉慧過簡單小日子，十分幸福！

蒙嘉慧2013年與鄭伊健東京結婚。（網上圖片）

惟鄭伊健移居日本依然是內地網友熱烈討論的話題，有人認為他沒有國家情懷，又有網友支持指伊健住哪裡是他的自由，愛國與否與住哪裡無關。早前蒙嘉慧出席老公澳門騷，因在現場講日文尋友人惹非議，被指不認祖歸宗，網友反應兩極。

蒙嘉慧早前在演唱會講日文惹非議。（小紅書影片截圖）

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