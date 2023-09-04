梁朝偉奪威尼斯終身成就金獅獎　《無間道》武指林迪安：華人之光

香港著名武術指導林迪安（Dion）今晚（4/9）現身尖沙咀出席中國香港武術聯會第十七屆執行委員會就職典禮。對於好拍檔梁朝偉獲頒第 80 屆威尼斯影展「終身成就金獅獎」，Dion受訪時表示：「知道佢攞到呢個獎，真係好戥佢開心同埋有啲激動，香港電影令夠衝出亞洲，簡直係華人之光，而佢攞呢個獎真係實至名歸。」



梁朝偉上台領獎時激動落淚。（Getty Images）

他續說：「因為偉仔唔單止係演戲方面有求必應，其實佢對身邊嘅人都好照顧，例如我喺《無間道》除咗做武術指導之外，我係有一個反派嘅角色，而且同佢同埋韓琛係同一條線，當中我同偉都有唔少對手戲。」

劉嘉玲同梁朝偉好Sweet啊！(ig@carinalau1208)

Dion續說：「好記得有一幕，我哋呢啲所謂嘅二打六唔係好多對白，但偉仔佢竟然提出要我講某句對白，認為我講咗效果會好啲。我想話偉仔份人個心胸好寬宏，佢有今日嘅成就，真係唔止於此，佢係會更加好。因為佢同其他人合作，佢係會令到身邊嘅人都好舒服。」

林迪安大讚偉仔為人沒架子。（陳順禎攝）

林迪安曾為電影《無間道》擔任武術指導，當中經典場面劉德華梁朝偉天台對決、曾志偉橫掃盒飯等動作設計，都是出於他的手筆。他更憑藉這部作品，獲得了金像、金馬的雙料「最佳動作指導」演藝生涯更是8次奪得這兩大 頒獎典禮的「最佳動作指導」，成績驕人。