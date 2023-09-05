福正@TomFatKi發千字文護花　不忿女友無辜中槍再爆成員曾召妓

由福正、肥仔、阿奇組成的TomFatKi（光頭幫，簡稱：TFK），憑住一首《天水圍Gang Gang》爆紅，去年更唱到上麥花臣舞台，惟他們近月已被發現不見有新動向，因而傳出不和。肥仔終在日前宣布退出TFK，直指促成兄弟情裂是福正的YouTuber女友肥蛙，暗指她監控團隊WhatsApp對話，又被爆出有人開會期間錄音錄影。

TomFatKi成名作為《天水圍Gang Gang》。

福正今日（5日）凌晨發千宇文護花，文中他稱不忍女友受網絡攻擊，指女友從不干涉TFK任何決定，「俾佢睇到WhatsApp嘅事，源於我係佢嘅電腦無登出，導致相關嘅情況出現。」福正又爆出女友不但沒有破壞其團隊感情，反而為他們掩護「叫雞」（召妓）一事，文中指：「去到呢刻我最對唔住嘅係我女朋友，因為呢刻都係保護緊我、肥仔、奇三個，無將我哋『叫雞』嘅事公開講出來。即使我女朋友已經原諒咗我哋，但依家所有網絡攻擊反而只係攻擊佢，佢咩都無做，但佢承受嘅係最多。難道我哋咁大個人想屈一個女人？」

福正與肥蛙拍拖三年多，不時放閃。（Instagram：53yfp）

至於開會錄音錄影，福正強調只有錄音沒有錄影，而錄音源於事前受到威脅，「有人喺件事出現前，同我講咗啲唔好好處理的話，就會威脅我嘅事，所以目的（是）保障我。」

《天水圍驚驚》MV仲受歡迎過BTS！（MV截圖）

福正被指因不想利潤分薄而拒絕其他人參與，福正澄清從不介意其他人參與，只想保證團隊財政穩健，「我要維持TFK財政健康，營運正常，唔會大家做嘢食飯無錢，Studio唔會再無錢交租。」

他又控訴指想與成員溝通時卻多次遭到「已讀不回」，認為真正分裂原因是拒絕溝通。文尾福正暗示有人搞破壞導致成員關係破裂，「係咪因為有一啲想借TFK嘅名希望得到更多利益嘅人令我哋嘅關係咁樣？」他又貼出對話截圖，力證自己有嘗試溝通解決問題但不果。

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