「颱風之子」潘蔚林被爆離巢　任職TVB 19年最經典唔止俾風吹郁

颱風蘇拉日前襲港，無綫新聞主播翟睿敏在紅磡碼頭的現場風暴報道備受爭議，被網民取笑這個世界真的有平行時空，即刻令人回想起無綫資深新聞主播潘蔚林，於2009年在尖沙咀海傍報道颱風莫拉菲襲港的情況，該片段近日再次在網絡熱爆，片中潘蔚林雖然做足防備措施，戴上安全頭盔和身穿防風外套，但也敵不過颱風的威力，他邊報道邊按住頂頭盔，而且要紮馬才站得穩，站姿十足已故巨星米高積遜的經典動作，不過他最後都是失守，頭盔和鞋子全部被吹走，令人留下深刻印象。

潘蔚林最後一晚亮相《六點半新聞報道》（電視截圖）

潘蔚林經典一幕（電視截圖）

不過，近日有傳45歲的潘蔚林將會離開主播行列，他在昨晚《六點半新聞報道》尾聲時，向觀眾表示：「新聞報道完，各位觀眾，再見。」明珠台的外籍新聞主播其後在社交平台貼出二人在直播室的合照，並英文留言稱我們翡翠台高大靚仔的主播蔚林明天離開我們，祝福他在新一頁一切順利。

明珠台主播Melissa Gecolea大讚潘蔚林高大靚仔（IG@Melissa Gecolea）

潘蔚林畢業於香港中文大學環境科學系和新聞及傳播學碩士課程，曾任職報館及週刊，2004年1月轉職無綫新聞至今。潘蔚林於2008年12月開始兼任《午間新聞》主播。於2010年5月8日開始擔任《晚間新聞》主播，2012年5月26日開始兼任星期六、日《六點半新聞報道》主播。

潘蔚林過往亦有不少令觀眾印象難忘的新聞畫面︰包括於2008年5月13日，他和另一隊TVB採訪隊柳俊江在惡劣環境中徒步約兩天，直達震央，成為全球第一位進入震央映秀鎮的國際媒體記者，他們拍攝災情的畫面，大部分國際媒體都有使用，包括NHK、CNN、BBC、TVBS等。

潘蔚林太太劉紫鳳41歲，保養得宜（資料圖片）

由於潘蔚林服務無綫近20年，不少網民對他離巢大感不捨，慨嘆又少了一個熟悉的面孔，有網民猜他可能舉家移民。而潘蔚林太太劉紫鳳同樣是新聞主播，曾於有線新聞部任職16年，2000年有線新聞部大裁員風波，劉紫鳳在工作期間突然收到被即時解僱的通知，離開有線後，她花時間專注照顧現時9歲的兒子阿靖，又不時到大學或者小朋友興趣班分享做主播的技巧和工作經驗，至2022年再次重返主播枱，為鳳凰衛視香港台報道新聞。