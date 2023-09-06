何廣沛女友被爆係富家女結過婚　不滿被質疑偷食公開反擊網民護花

現年35歲的何廣沛（Matthew）與朱晨麗的緋聞傳足6年，雖然雙方從未公開認愛，但早已被外界視為一對，直至今年3月何廣沛被發現在IG單方面Unfollow朱晨麗超過兩個月，二人疑似不歡而散，令這段6年的姊弟戀緋聞正式劃上句號。早前有讀者向《香港01》爆料指何廣沛已有靚女公關新歡Sarah Miu，而他亦大方認戀，並表示穩定發展中。不過日前有網民就在社交平台大爆Sarah是富家女，而且結過婚，更直指何廣沛「偷食」、「食軟飯」等等，令何廣沛都忍不住留言反擊！

何廣沛與朱晨麗在2017年因合作劇集《超時空男臣》而傳出緋聞。（IG@matthew_hkp）

之後兩人又合作拍攝劇集《大醬園》，劇裏談情，劇外亦經常互動放閃。（IG@matthew_hkp）

重溫兩人6年緋聞之路：

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何廣沛與朱晨麗在2017年因合作劇集《超時空男臣》而傳出緋聞，雖然兩人多次公開否認戀情，並一直以「好朋友」相稱，但何廣沛多次被影到出入女方香閨，又經常在網上互動放閃，一度被網民呼籲「原地結婚」。不過今年年初卻驚爆兩人情斷，上個月朱晨麗更被爆戀上富二代兼懷孕，女方隨即否認傳聞。事隔未夠一個月，日前何廣沛又被爆已火速結交新歡，據知何廣沛女友Sarah身兼公關公司創辦人及美甲店老板娘，兩人不但在網上傳情，去年更結伴同遊韓國，又一起慶祝生日，互相融入對方朋友圈，男方更攬實女方愛犬，十足十蜜運中的情侶！

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不過有網民就在社交平台大鬧何廣沛：「何廣沛劈腿的渣男，去年就跟這個新歡在一起了，去韓國旅遊被路人碰見，這個新歡是富家女，何廣沛吃軟飯，而且新歡在21年10月結過婚，不知道她跟何廣沛一起的時候離婚沒有？何廣沛劈腿被朱朱甩了，所以他年初自己放料給狗仔，潑髒水給朱晨麗，最近又污蔑朱朱未婚先孕，他跟這個新歡還有很多料沒爆出來。」對此，何廣沛就親自落場反擊：「我倒是想了解我是怎樣報料，但是你的故事倒是讓我覺得你的幻想力能去當編劇呀。我倒是想聽一下，你的故事是誰說的。」又笑言：「我也是在吃花生。」其實早前何廣沛在接受《香港01》訪問時已大方承認戀情：「係呀，近排我同佢穩定發展中，多謝關心，始終佢係圈外人，希望大家可以俾（畀）啲空間我哋。」如今再公開反擊網民護花，與過往面對緋聞的態度截然不同！

大方認戀！（IG@matthew_hkp）