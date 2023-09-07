主播潘蔚林離巢重返校園執教鞭　由呢位靚仔接力頂上報新聞

45歲無綫資深男主播潘蔚林日前被爆離巢，告別效力了19年248日的無綫新聞部，不少網民對他離巢大感不捨，慨嘆又少了一個熟悉的面孔。隨後化妝師上載與潘蔚林合照，卻意外將其去向曝光，原來潘蔚林選擇轉換事業跑道，離職後到大學教書，作育英才。有據消息指他將步前輩呂秉權後塵，到浸會大學執教鞭。

潘蔚林最後一晚主持《六點半新聞報道》（電視截圖）

潘蔚林離開主播枱後將執教鞭。（FACEBOOK圖片）

潘蔚林經典一幕（片段截圖）

作為後輩的無綫體育新聞助理採訪主任及主播陳焜傑，亦有在社交平台分享與潘蔚林的合照，發文表示不捨，形容是一個時代的終結，「細細個睇佢報新聞（就嚟冇得講呢句），正宗的十九幾年……呢日在體育位見證佢同觀眾道別，係起雞皮嘅，眼亦一酸……真係一個時代的終結。」

陳焜傑對於潘蔚林離巢，形容係一個時代的終結（IG@陳焜傑）

而在潘蔚林離開《六點半新聞報道》主播枱後，前晚（5日）起由外型靚仔陽光的李卓謙接力頂上。現年32歲的李卓謙畢業於香港樹仁大學新聞與傳播學系，期間曾任青年文學獎副主，2019年兼讀香港大學國際關係學碩士課程。

潘蔚林離巢，由現年32歲的李卓謙接力頂上（電視截圖）

李卓謙大學畢業後加入無綫電視新聞部，曾先後擔任駐廣州記者和駐北京記者。2015年起，擔任翡翠台《晚間新聞》主播，及周末《晚間新聞提要》常規主播，2017年起擔任翡翠台《午間新聞》主播。2017年8月起兼任《六點半新聞報道》主播。

外型討好，有力成為新一代「新聞王子」（電視截圖）

李卓謙亦曾為無綫50周年台慶節目《一路走來半世紀》、特備節目《一帶一路》擔任主持，並為外購節目《航拍中國》、《如果國寶會說話》等旁述。2020年7月晉升至首席記者，2021年7月晉升至助理採訪主任。此外，李卓謙也熱愛旅行影靚相，可謂動靜皆宜，加上外型討好，絕對有力成為新一代「新聞王子」。

李卓謙平時熱愛旅行影靚相（IG@李卓謙）

唔戴眼鏡的李卓謙（IG@李卓謙）