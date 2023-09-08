黑雨水浸｜港女獲大隻消防救出表情成亮點　被起底疑為KOL親回應

香港遇上百年難得一遇的水災，受颱風海葵殘餘相關的低壓槽影響，天文台在9月7日晚11時05分掛起黑色暴雨警告，至今已逾15小時，本港多處嚴重水浸多人受困。有一名受困港女卻因受困獲救成為紅人，火速被起底疑為KOL錯亮相電視節目。



9月8日，暴雨造成嚴重水浸，市民小心翼翼穿過被雨水沖爛的通道。（廖雁雄攝）

破記錄降雨量令香港各區都有水浸的情況，馬路、商場、地鐵、行人隧道、地下停車場等都出現不同程度的淹水。不少正在駕駛、乘車的乘客都受困於車內。消防員疫於奔命出動，《HOYTV》中午12時播放的新聞中一幕被廣傳，見到一名女子被困車內，消防員到場將她抱出車外，這名女士露出超燦爛滿足笑容，在網上瘋傳被笑指是暴雨期間最開心的一人。

《HOYTV》中午12時播放的新聞中，見到一名女子被困車內，消防員到場將她抱出車外，這名女士露出超燦爛滿足笑容，在網上瘋傳被笑指是暴雨期間最開心的一人。（影片截圖）

有網友起底指這位女士，是曾參與不少電視節目的KOL鄭杞瑤（Kylie），IG坐擁17.5萬FANS，2021年參與ViuTV遊戲節目《水著考有Feel》做嘉賓憑36身材突圍，之後參加戀愛實境真人騷節目《戀愛Staycation》，又以TripleMay之名參加《尾二一屆口罩小姐選舉》。

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突如其來成為網民焦點，Kylie在9月8日下午2時許發IG限時動態親自回應：「多謝大家關心，我一直在家休息，沒有被消防員哥哥救喔﹗大家記得注意安全，HAPPY FRIDAY。」