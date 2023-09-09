甘比爆劉鑾雄眼紅仔女有手織冷衫　忍唔住開口要：織完畀佢冇着過

由星爺周星馳自編自導自演的經典電影《長江7號》適逢今年踏入15週年紀念，為讓一眾影迷重搭回憶，華人置業集團行政總裁劉陳凱韻女士（甘比）特意在銅鑼灣皇室堡舉行電影紀念活動，為答謝徐嬌專程親臨現場參與活動，劉太更別出心裁親手編織一隻「7仔」作為中秋節禮物予徐嬌，以表感謝之心。

甘比透露疫情期間對勾織毛冷產生興趣。（陳順禎攝）

甘比接受《香港01》訪問時表示：「其實我係第一次見徐嬌本人，佢畀我嘅感覺佢係一個好乖嘅女仔，頭先我哋仲彼此分享編織毛公仔嘅心得，而呢個7仔毛冷公仔我只係用咗一個鐘頭多啲就完成咗。（幾時開始學織毛冷？）我點解咁鍾意織嘢，係因為喺疫情嘅期間，啲小朋友喺屋企上網課，我見冇嘢做，就喺旁邊織毛冷。試過有次阿仔想要個太陽叫我整畀佢，但我發覺方法唔係織，而係用勾嘅方法，就係咁我就學勾針方法，點知學完之後就鍾意咗。」

甘比今日現身銅鑼灣皇室堡出席電影《長江7號》紀念活動。（陳順禎攝）

被問到有否編織毛衣給老公劉鑾雄？甘比甜絲絲表示：「佢見我有織畀啲小朋友，佢都忍唔住落Order。（佢要求好高，有冇話你啲嘢差少少？）其實都改過幾次，例如織完畀佢試上身，佢就話條領要再闊啲，又或者個手就要再長啲，前後都改過幾次，佢係一個特別有要求嘅客人嚟，哈哈。其實佢又好好笑喎，一開始我係唔織畀佢，當佢叫完我織畀佢之後，佢竟然收埋佢唔着喎。不過可能佢本身怕熱，我織完畀佢，佢係冇着過。都係嗰句，佢都係唔抵得我織畀啲小朋友，所以先要返件咁解啫。」