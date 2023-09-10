《中年好聲音2》參賽者謝蕙妍　原來做過呢個職業10幾年

《中年好聲音2》今晚（10日）首播，經過多輪嚴格嘅海選，誕生108位入圍參賽者，當中有過氣歌手，也有明星親屬等來自唔同範疇嘅唱得之人，他們將於首回合爭奪 60 個晉級席位。而有位女參賽者，如果你有返咁上下睇波年資，又係當年有線球彩台擁躉的話，咁你對這個名字一定唔陌生，佢就係有「香港第一代女足球評述員」之稱嘅Wendy（謝蕙妍），以往在球彩台傻氣十足、講話速度有如機關槍一樣快嘅佢，現時已為人母，臉上少咗份稚氣，但多咗份沉穩同成熟感，雖然年屆41歲，但仍keep得非常好。

Wendy順利晉身100強（網上截圖）

Wendy在面試時選唱梅艷芳嘅《蔓珠莎華》參賽（網上截圖）

Wendy坦言第一次參加公開歌唱比賽，緊張到肚痛（網上截圖）

Wendy在面試時演唱梅艷芳嘅《蔓珠莎華》參賽，第一次參加歌唱比賽嘅佢心情難免緊張，佢都坦白地同評判講：「我係第一次參加公開歌唱比賽，我好緊張，緊張到肚痛，但唱歌呢團火喺我個心裏面一路燒到現在四張幾嘢，直指遇到《中年好聲音2》，我心中團火要爆了。」雖然表現標青，但勝在夠投入，最終成功入圍100強。

Wendy曾效力有線球彩台年，可說是「香港第一代女足球評述員」（IG@wenwen1113）

仲會同球迷們一齊邊講波邊睇波（IG@wenwen1113）

唔少球迷見到Wendy參賽，都留言為佢打氣：「Wendy, 你好有勇氣!!跳舞是你的強項，歌聲亦悦耳，若可加插舞蹈入你的歌內，相信你可以走得更遠!!Good luck」、「Wendy,永遠支持您,你是我球彩台的偶像,恭喜你入圍」、「Wendy，支持你，睇了你十幾年的有線球彩台主持已經好似好有親切感，而且你學歷高反應敏捷，做主持歌手舞蹈三線發展都好」

Wendy又不時會拍唱歌片騷唱功（IG@wenwen1113）

Wendy好似特別鍾意著小背心唱歌（IG@wenwen1113）

41歲嘅Wendy 擁有香港科技大學生物系學士和香港浸會大學體育系碩士嘅學歷；曾於有線電視收費台工作了15年，期間擔任有線球彩台主持多年，可說是香港第一代女足球評述員；另外Wendy本身也是一名「舞」林高手，讀大學時已是舞蹈學會嘅中堅份子，而且能操粵語、英語、普通話及韓語4種語言，非常厲害。

41歲Keep得非常好（IG@wenwen1113）

好有女人味（IG@wenwen1113）

亦愛做運動（IG@wenwen1113）

斯文Look都煞食（IG@wenwen1113）

身材仲好火辣（IG@wenwen1113）

大騷美腿（IG@wenwen1113）

看不出已為人母（IG@wenwen1113）

Wendy在因緣際會下，於2004年6月參加了有線電視歐洲國家盃賽前娛樂節目《Euro A Go Go》演出，擔任Euro Babes。歐洲國家盃結束後，她試鏡成功，繼而成為有線球彩台節目主持，曾參與《球彩俱樂部》、《超級星期六》及《快樂星期天》。最初Wendy對足球一竅不通，但她肯花心機去認識和學習，故極速已對世界各地球隊有一定認識，她更立志要成為香港一流的女足球評述員。而近年，Wendy嘗試作跨平台發展，主要活躍在網上做YouTuber，除了主持網台同球迷傾波經外，又會在社交平台分享日常生活、扮靚心得及母子相處等，以及拍唱歌片等。

Wendy當年在節目中被球彩台拍檔陳樹鵬當眾下跪求婚，成為經典（網上截圖）

二人後來有正式結婚，但過了一段短時間後就離了婚，現在係好好朋友關係。（網上截圖）

再見亦是拍檔，兩人「分後」仍繼續合作主持足球節目（IG@wenwen1113）

Wendy當年更曾在節目中被球彩台拍檔陳樹鵬當眾下跪求婚，呢幕令唔少球迷印象深刻，二人後來有正式結婚，但過了一段短時間後就離了婚，現在係好好朋友關係。及後，Wendy又和一名韓國籍男仕結婚並生了兒子，但有指都是離婚收場。

Wendy及後又和一名韓國籍男仕結婚並生了兒子（IG@wenwen1113）

母子感情要好（IG@wenwen1113）