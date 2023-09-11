陳豪街市被偶遇生圖曝光斷崖式衰老　網民嘆一個養全家捱到殘

現年52歲的陳豪 (Moses) 與老婆陳茵媺 (Aimee) 於2013年結婚，14年Aimee以全職照顧小朋友及家庭為由宣佈暫時淡出娛樂圈，主力做Moses背後的女人。二人育有三名小朋友，Aimee一直過住少奶奶的生活，專心相夫教子，Moses就努力拍劇賺錢養家，辛勤工作，男主外女主內，一家五口十分幸福，兩人更是圈中的模範夫妻。

陳豪老婆陳茵媺與3名寶貝仔女。(陳茵媺ig)

2020年有傳Moses以三千萬續約無綫成最高薪藝人，除了拍劇，他還接了不少廣告商演等，賺個盤滿缽滿。隨住社交媒體急促發展，Moses最近亦加入了直播帶貨行列，作多方面發展的他，工作忙個不停。日前就有網民於街市偶遇Moses，並將Moses的兩張生圖放上社交網分享，即惹來網民熱議。

博主寫道：「下樓買個菜都看到明星 😃」從她所post的兩張相中可見，她是從側面兼帶點高炒的角度拍攝Moses，鏡頭下的Moses看來相當顯老。不少網民都紛紛留言大表驚訝，慨嘆Moses老了好多：「陳豪不知道是不是要養家辛苦，比他實際年齡老很多」、「一個養全家，都捱殘了」、「斷崖式衰老了」、「竟然這麼蒼老了」、「怎麼老成這樣」、「養幾個孩子，果然辛苦，老得快哦」。

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