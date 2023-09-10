58歲尹天照日花3小時健身　否認登台價得5萬

90年代憑《我和殭屍有個約會》的況天佑一角爆紅嘅尹天照，近年鮮有參加幕前演出，今午（10日）他現身「香港健美及運動體適能錦標賽 2023」擔任頒獎嘉賓，他接受訪問時表示因不時搵內地朋友介紹健身教練/場所，故今次做頒獎嘉賓全屬還人情債。

尹天照曾表示唔再演殭屍，故他近年在內地演嘅角色多為捉殭屍。（陳順禎攝）

尹天照表示近年開始注重養生，每日早上先跑步一小時，再健身兩小時，晚上約十點睡覺。「最近朋友叫我跑一日抖一日，我都發覺力會大啲，唔會咁快攰，但呢排啲天氣真係難跑，」

尹天照透露近年百分之九十工作都在內地，又大讚待遇十分好。「酬勞好，唔使捱，不過因為我所有戲都要打，所以先要keep住體格，自己好鍾意拍打戲，打完睇片好有滿足感。啱啱有部戲搵我客串，拍完第一場對方都驚訝我可以咁快上手。」提到早前有報道指他內地登台價只得5萬，尹天照話登台是藝人嘅最快搵錢方法，而且唔辛苦。「但唔係報道講出場費5萬，商演價唔同、地方遠近又會唔同，佢點可以用一個價去fix死我，有時啲記者唔知那來嘅小道消息就當係真，但我又無所謂。」

58歲嘅尹天照每日跑步加健身，身型保持得唔錯。（陳順禎攝）

由於尹天照主力賺人仔，所以疫情期間他差不多3年無工開，「有人叫我去商演，但我兩邊加埋隔離都21日，佢又落實唔到有幾場，我點會搏？同埋如果我中咗，影響屋企人點算？所以嗰時我留喺香港，載口罩去跑步。」提到舊拍檔萬綺雯近年在內地開民宿，問到有否與對方聯絡，尹天照表示：「其實啲老友都唔使搵，大家喺橫店開工都一定見到，夜晚唔使開工就一齊食飯。」