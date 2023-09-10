《你好，我的大夫》齊集上位新一代　劇情貌似老土但感情線吸引

無綫（TVB）劇集《你好，我的大夫》緊接《破毒強人》檔期。故事以蔡思貝、何廣沛、吳偉豪、游嘉欣、陳嘉慧和孔德賢6位踏上專業中醫之路的年青人為主軸，講述他們在這條路上經歷的種種事情，其中除了濟世為懷，拯救病人的情節外，蔡思貝和何廣沛更會有擦出愛火花。



《你好，我的大夫》會唔會好似《妙手仁心》咁成功？（《你好，我的大夫》劇照）

主打年輕演員。（《你好，我的大夫》劇照）

以往劇集大多偏向起用一線小生花旦，搭配新演員，不過以平均值來看，《你好，我的大夫》的演員群比以往劇集都要年輕，所以看到TVB有意捧年輕一代的演員上位。蔡思貝和何廣沛擔任主要角色，而吳偉豪、游嘉欣、陳嘉慧、孔德賢 4位則是位於較少戲份的位置，對觀眾來說，這個配搭是新鮮的。

游嘉欣、陳嘉慧和方駿釗監製合作多次。（《你好，我的大夫》劇照）

蔡思貝擔正，今次可以睇佢有幾好戲。（《你好，我的大夫》劇照）

睇劇名以為講中醫就會好「老土」？但是中醫亦是醫生的其中一個專業，本質上與普通門診、急症室、腦科沒分別。踏入2023年其實有不少香港人年輕一代都喜愛睇中醫多過西醫，所以就題材來說，講6個年輕中醫的奮鬥史，當中穿插一些治療病患的情節，再加上一些兒女私情，基本上就可以說，《你好，我的大夫》是中醫版《妙手仁心》。

孔德賢加上區明妙會有什麼化學作用？（《你好，我的大夫》劇照）

新劇有冇伏？觀眾肯定最關心。《你好，我的大夫》由人稱「嘟嘟 Sir」的方駿釗監製以及黎倩儀擔任編審。前者製作過《跳躍生命線》、《降魔的》、《愛上我的衰神》等劇集，屬TVB其中一位服務時間長的監製。從劇集名單可以睇到，近年「嘟嘟 Sir」方駿釗監製多炮製一些冷門題材的劇集，且口碑亦頗佳。後者也同屬有料之人，近年製作有《青春不要臉》、《使徒行者3》、《十二傳說》、《城寨英雄》等。劇集伏唔伏？其實睇監製和編審名單就能略略猜到一二。

蔡思貝和何廣沛是第一次扮演情侶。（《你好，我的大夫》劇照）

官方暫時公布的劇集資料不算多，但就已公開的劇照來看，蔡思貝和何廣沛基本上是一對，而吳偉豪則享「齊人之福」周旋在游嘉欣和陳嘉慧之間，另一位上位新演員孔德賢與區明妙也有感情線。如果不求中醫主劇情線的話，看一看這些新鮮配搭的年輕人的感情戲，對觀眾來說應是一個不錯的消遣。