黑雨水浸｜紅山半島山泥傾瀉要疏散　前港姐冠軍報告億元豪宅情況

香港遇上百年難得一遇的水災，黑雨警告破紀錄懸掛逾16小時，本港各區都有災情，名人豪宅屋苑「紅山半島」更出現嚴重山泥傾瀉，甚至有獨立屋有危險性需要疏散，一家五口居於紅山半島的葉翠翠，黑雨後IG連續幾日未有更新，終在42歲生日上水報平安。



港島大潭豪宅紅山半島第70，72及74號屋臨海方向的斜坡山泥傾瀉。（王譯揚攝）

位於南區的紅山半島，坐擁無敵海景，獨立屋價值過億，但黑雨過後地政署基於紅山半島受山泥傾瀉影響，急於疏散72號屋佔有人，不過就連旁邊的游泳及花園都要圍封，情況令人擔心。葉翠翠於2019年以6,900萬元購入近3千呎的紅山半島獨立屋，不但有三層高，更擁私人花園，她不時分享家中各處陳設，地方寬敞。

葉翠翠離巢後成功轉型做美容界KOL。（IG/@tracy_ip）

連日來紅山半島成全城焦點，葉翠翠相隔數日終更新IG，上載三名兒子與蛋糕照片，開直播時笑言蛋糕只有1/4個因為無出街：「我屋企範圍冇事，外面真係太亂所以費事出街，紅山半島路面下陷左好多日，唔止影響我屋企，影響成個區，大潭路又成條路封咗，影響到好多居民唔單止我屋企外條路。因為我地無出過街，落雨星期四嗰晚我地出過去食飯後，呢4日都無再出過制，一直喺屋企，聽日(星期一)應該無問題可以返到學。」

葉翠翠42歲生日終上水報平安。（IG/@tracy_ip）

葉翠翠指黑雨未有令家中出現損壞。（影片截圖）

點撃睇葉翠翠3,000呎獨立屋：