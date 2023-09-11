2023年Netflix韓劇全球觀看時數排名TOP 10　神劇以5.6億小時奪冠

韓劇依然備受全球劇迷追捧，早前有台灣傳媒整理出2023年Netflix上的韓劇全球觀看時期的頭十名。《黑暗榮耀》、《歡迎來到王之國》和《車貞淑醫生》等人氣劇都有上榜，究竟那一部能以5億小時奪冠呢？



《末日騎士》製作費媲美電影。（劇照）

第10名：《末日騎士》7,900萬小時

5月開播的《末日騎士》是金宇彬的復出作之一，因此未開播就備受討論。故事設定於2071年的首爾，人類因空氣污染而需仰賴呼吸器生存，劇集加入了大量CG效果，製作費高達1.4億港元媲美電影。

《造后者》集合金喜愛和文素利等好戲之人。（劇照）

第9名：《造后者》9,900萬小時

《造后者》集合金喜愛和文素利等好戲之人，在劇中揭露政治界的黑暗面。觀眾大讚角色選角鮮明、節奏爽快和畫面精緻，有追看性之餘，一眾演員的好演技也幫助眾快速入戲。

《哲仁王后》不是新劇也大受歡迎。（劇照）

第8名：《哲仁王后》1億小時

《哲仁王后》2020年開播後，今年才正式於Netflix上架，但新鮮又有趣的穿越題材依然大受觀眾歡迎。劇集曾在韓國創下17.371%的高收視，更躍居tvN歷代最高收視電視劇第五位。

《絕世KOL》成為今年黑馬韓劇之一。（劇照）

第7名：《絕世KOL》1.1億小時

《絕世KOL》6月開播後討論度極高，成為今年黑馬韓劇之一。劇集以神秘的網紅世界為背景，拆開亮麗外表後的黑暗面，大受觀眾歡迎。男女主角朴圭瑛和姜敏赫的演技備受讚賞，人氣大急升。

李到晛和羅美蘭在《壞媽媽》中演技出色。（劇照）

第6名：《壞媽媽》1.2億小時

《壞媽媽》開播當時延續了李到晛於《黑暗榮耀》的高人氣，他在劇中完美飾演智商年齡只有7歲的兒子，演技再一次備受稱讚。加上有羅美蘭加持演母子，催淚的互動惹哭不少觀眾。

《車貞淑醫生》開播後，愈播愈紅。（劇照）

第5名：《車貞淑醫生》1.5億小時

《車貞淑醫生》也是今年的黑馬劇之一，嚴正化也因此人氣再一次上升，大結局創下18.546%的高收視，是難得的不爛尾劇。劇情輕鬆之餘，婚外情和主婦重返職場等話題都與觀眾產生共鳴。

實力派《獵犬》沒有被醜聞影響。（劇照）

第4名：《獵犬》1.6億小時

《獵犬》雖然因金賽綸酒駕事件下車而大受影響，劇本需要修改並延期上線，但幸好開播後好評不斷。劇集改編自同名網漫，觀眾大讚動作戲的部分精彩又細膩，全劇8 集高潮迭起的內容也相當有追看性。

《浪漫速成班》劇紅是非多，但一樣無影響好成績。（劇照）

第3名：《浪漫速成班》1.8億小時

全道嬿和鄭敬淏於《浪漫速成班》演情侶雖然被批CP度低，但劇集收視卻意外持續上升，成為今年黑馬之一。劇集去到後段甚至被批支線混亂又爛尾，可謂劇紅是非多。

《歡迎來到王之國》靠允兒和俊昊返生？（劇照）

第2名：《歡迎來到王之國》3.2億小時

《歡迎來到王之國》由兩大偶像出身的允兒和俊昊擔正做主角，即使故事被批老土低俗，但靠着二人的海外高人氣及顏值，成功維持了劇集的好成績，開播當時登上了多國的排行榜第一名。

冠軍非《黑暗榮耀》莫屬。（劇照）

第1名：《黑暗榮耀》5.6億小時

提到今年的人氣Netflix韓劇，必定不可不提《黑暗榮耀》。除了宋慧喬憑劇集獲得了《百想藝術大賞》的大賞外，一眾主演的人氣同樣急上升。劇集曾傳出開播第三集的消息，未被證實已備受劇迷期待。