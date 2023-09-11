65歲李成昌做醫美換臉成功後生30年：男人都可以整

李成昌（昌哥）和楊玉梅（Strawberry）今日（11/9）為醫學美容公司拍攝廣告。對於李成昌接受醫美「換臉」成功愈變愈後生，楊玉梅笑指李成昌激似後生版張衛健！



李成昌做完醫美真係後生咗。（梁碧玲攝）

她說：「其實我同昌哥佢合作過好多次，我好記得第一次嘅見佢嘅時候，都發覺佢眼袋好勁，於是我就膽粗粗同佢講眼袋咁大會影響做戲嘅時嘅眼神，佢就話男人冇所謂。到第二套戲，我又見到佢眼袋愈來愈嚴重，我問佢會唔會想整整佢，佢又係話唔使。到第三套到第四套佢又話唔使，點知去到第五套戲，佢就主動搵我話想搞搞個眼袋，於是就係咁我搵咗我做開代言人嘅醫美幫佢整，一整不得了，後生咗成三十年。」

楊玉梅話李成昌「後生咗三十年」，成個後生版張衛健咁。（梁碧玲攝）

昌哥接著笑說：「邊有三十年呀，我就覺得後生咗二十年啫。其實整之前我係有問過我老婆意見嘅，佢都覺得而家醫美微調都好普遍，而我就覺得醫美唔係女人嘅專利，男人都可以整，只要唔係整得太過份，我都接受到。其實令我想整嘅另一原因係演員化妝嘅問題。好記得以前我後生化妝都係2至3分鐘搞掂，但後尾發覺而家化妝最長時間用到半個鐘，因為好多位置要唔上粉同埋又要補瑕疵，所以搞好耐。」

李成昌大方承認接受醫美療程。（梁碧玲攝）

李成昌和楊玉梅為醫學美容中心拍攝廣告。（梁碧玲攝）

昌哥續說：「而家個樣整咗出嚟個效果我好滿意，我要變成咁，前後用咗8至9個月時間先變成咁，咁所以我係覺得值得嘅。之後我得閒都會上嚟Keep住保養護膚。（怕唔怕變後生咗，被手頭上嘅劇監製鬧唔連角色？）我覺得唔怕嘅，如果佢係鍾意我嘅戲，佢就會搵我。其實有好多嘢都有方法避，如果佢哋想我老啲，咪靠化妝去化咪得囉。」