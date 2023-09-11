你好我的大夫首集劇評｜蔡思貝教穴位令何廣沛有反應　要寫個服字

睇完《你好，我的大夫》第一集，不得不大聲說一句：「編劇你真係好勁！」香港地講中醫，相信大部份年輕人，甚至是睇慣西醫的香港人都會覺得《你好，我的大夫》一定會好沉悶，但實際上，《你好，我的大夫》第一集可說是超出預期的好睇！



《你好，我的大夫》，第一集例牌要講兩位主角有幾叻。蔡思貝直頭神醫咁！（《你好，我的大夫》截圖）

《你好，我的大夫》第一集劇情主要交代蔡思貝和何廣沛是青梅竹馬，何廣沛因為小時候患有哮喘，在一次中醫舖頭偷食生蛤蚧後，蔡思貝的中醫爸爸決定幫人幫到底免費義診，其後長大成人兩人一同考中醫，讀書期間兩人相戀，但之後兩人就各奔前程，10年後再於中醫診所相遇。

第一集大部份劇情都係小朋友做主角。（《你好，我的大夫》截圖）

例牌有欠錢橋段。（《你好，我的大夫》截圖）

主軸劇情講完，這裏就突顯了編劇的功力！為了將小時候的蔡思貝和何廣沛串在一起，劇情安排何廣沛的媽媽因難產而死，西醫親父覺得因為何廣沛害死自己太太，所以就拋棄了他，由婆婆（盧宛茵飾）一個女人照顧何廣沛。可能覺得悲劇不悲，在這之上加入一段盧宛茵因為打麻將輸了幾十萬給老千的劇情，再由蔡思貝的中醫父親出面「英雄救...婆孫」，名正言順地形容了一個，何廣沛覺得中醫是好人的情意結。

何廣沛救埋心臟病人添。（《你好，我的大夫》截圖）

第一集劇情開始的時候，又安排了一場飛機上沒有西醫，所以就輪到何廣沛出馬用中醫針灸拯救心臟病人的橋段，十分有美劇《良醫墨非》（The Good Doctor）的味道！有人會問，感情線？第一集除了以小朋友角度描寫蔡思貝和何廣沛的感情，也講到了兩人在大學時的戀情開始的事。

感情戲仲好睇。（《你好，我的大夫》截圖）

原來讀書時的何廣沛的記性相當差，所以身為學霸的蔡思貝（當時她穿白Tee熱褲）就手把手教他身體穴位，用手指一下一下一下地，由嘴唇逐個穴位指點，當指到肚臍對下靠近重要部位的時候，何廣沛就馬上叫停。原來是因為血氣方剛有反應。除後何廣沛就追了出去，向蔡思貝告白，表示自己不是對任何人都會有反應，還成功地牽到了蔡思貝的手。如果是正常人的話，用這個原因表白的話應該9成9會被當做「死變態」而當面拒絕，真的不禁要說一句：「Your Face Your Fate」（你的樣子如何，你的日子也必如何）。

蔡思貝個look好正。（《你好，我的大夫》截圖）

浪漫的鏡頭又點少得中醫元素呢，最後兩人還互相把脈感受對方的心跳，表示「心跳快到我把唔到脈」，互相傾訴愛意。

好明顯大家都預料到《你好，我的大夫》會較為老土而會介紹中醫知識，之不過大家都未必料到編劇竟然可以將中醫、戀愛兩者融合得這麼精彩，老土而沉悶，甚至有些感人，其中又會如韓劇一般的浪漫。

呢個橋段真係完美融合中醫同青澀愛情。（《你好，我的大夫》截圖）

睇完係咪好想讀中醫呢？（《你好，我的大夫》截圖）

何廣沛有反應。（《你好，我的大夫》截圖）

咁嘅情節都諗到...（《你好，我的大夫》截圖）