何廣沛公開戀情後首現身　冧爆談女友：我哋有講唔完嘅話題！

何廣沛（Matthew）自承認與任職公關的女友Sarah Mui相戀後，今晚（11日）首度現身見人，到尖沙咀出席無綫劇《你好，我的大夫》首播飯局。Matthew表示與女友拍拖大半年，沒有特意收埋，身邊好多朋友和同事都知情的，只是他向來對感情事都較為低調，碰巧有記者問到，便大方承認。

Matthew講起女友一臉甜笑，稱二人有講不完的話題（陳順禎攝）

對於女友被爆結過婚，Matthew直言他知情的，但已經是過去的事，沒什麼。女友被翻舊事，可有不開心？他稱：「我會明白女友唔開心嘅位置，會去開解一下佢。女友始終係圈外人，成為傳媒焦點的確需要時間適應，懇求大家高抬貴手，也希望外界畀啲空間我哋。」談到有網民在社交平台大鬧他「劈腿」、「食軟飯」等多宗罪，繼而引起雙方網上開火。Matthew解釋他只是以幽默的方法去回應一句，覺得對方可以做編劇，對於網民所寫的內容得啖笑，會抱平常心面對，相信很多傳言都會不攻自破，而最令他感動是很多人在他的留言下表示支持他。

Matthew又公開女友吸引他之處，冧爆表示：「我哋好傾得埋，有講唔完嘅話題。（視對方為結婚對象？）一步一步嚟，始終自己年紀都唔細了，當然會往呢個方向想。」談到「舊愛」朱晨麗向他送上祝福？Matthew表示：「多謝先。（會否都希望對方快啲找到另一半？）如果佢有，我都會祝福佢。」

Matthew透露與女友已拍拖大半年，對於女友結過婚早已知情（陳順禎攝）

另外，Matthew有份參演的《破毒強人》贏盡收視和口碑，現由他主演的《你好，我的大夫》接棒，笑指女友旺他劇接劇，Matthew笑言不關事，播出時間是公司安排，但知道女友一定會捧場，亦希望新劇能延續《破毒強人》的強勢，加上今次班底很青春，相信可吸納另一批觀眾，「我又唔擔心叫座力唔夠，希望我哋劇中一眾女神BB如蔡思貝、陳嘉慧和游嘉欣畀啲力，拉多啲fans。今次亦都係我首次與思貝合作，親身感受到佢真係一個好敬業和好專業的演員。」