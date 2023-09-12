龔慈恩大馬巧遇偶像鍾楚紅　63歲紅姑身家過億周遊列國享受人生

近日在馬來西亞密鑼緊鼓拍攝新劇《家族榮耀之繼承者》的龔慈恩，除了忙着拍攝工作之外，亦有寓工作於娛樂，日前她就與拍檔黃浩然一起大歎榴槤，期間還偶遇鍾楚紅，她在IG曬出合照，並寫道：「雲頂半山碰到偶像【世紀美女】當然懇求合照一張啦😆🥰我當天還有兩位型男相伴，太幸福了。」

大歎榴槤！（IG@kung_mimi）

兩人都Keep得好好！（IG@kung_mimi）

相中所見，一身全黑Sporty Look的龔慈恩，打扮年輕，而鍾楚紅（紅姑）身穿花花恤衫，頭戴草帽，一身度假Look更顯容光煥發，兩人都面色紅潤，網民紛紛留言大讚兩位女神都Keep得好好，狀態大勇！而龔慈恩囡囡林愷鈴（Ashley）更留言道：「媽為什麼沒有幫我拿簽名？」看來Ashley都是紅姑的小Fans，相當搞笑！

原來Ashley都是紅姑的小Fans！（IG@kung_mimi）

曾是80年代最灸手可熱花旦之一的紅姑，在1991年嫁給廣告才子朱家鼎後淡出演藝圈，可惜2007年朱家鼎因大腸癌病逝，而紅姑在丈夫離世後亦沒有再婚的打算。自從紅姑息影後，多年來行事作風低調，據知她早年靠投資房地產獲利不少，現時有三套物業，總值超過1億港元，生活無憂。崇尚健康生活的紅姑，閒時相約好友聚會、行山，又喜歡四處旅遊，享受人生，而她間中亦會出席公開活動與大家見面，以及在社交平台分享近況，本月初她就曾現身吉隆坡為蔡瀾的慈善書法展撐場，相當有心！

紅姑在本月初曾現身吉隆坡為蔡瀾的慈善書法展撐場。（小紅書圖片）