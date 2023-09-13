炎明熹首次整月餅搓餡做皮一腳踢　為流浪動物籌款最愛呢種口味？

撰文：鄧穎琪
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炎明熹（Gigi）10月將在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行一連兩場《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，雖然目前正密鑼緊鼓為排練，但早前她還是抽空與八位粉絲到餅房，親手整月餅義賣，為善最樂。

今次是Gigi第一次做月餅，由搓餡、做皮、倒模、掃蛋漿到入爐，Gigi都親自參與，坦言製作過程戰戰兢兢，尤其要準確地預備每一種材料的份量，每一個步驟都不容有失，Gigi說：「因為第一次做，所以有啲手忙腳亂，加上每個步驟唔可以急、亦唔可以錯，需要好大嘅耐性同記性，好在現場有老師一步一步教我同Fans應該點做。我哋會義賣一百盒，每盒有四個，售價$218，流心奶黃係主打，仲會混合芝麻味同柚子味，我有試食，特別鍾意柚子味，少有啲，好好味，Fans仲好細心，設計咗幾款餅模，其中一個仲係歌迷會嘅Logo。」

Gigi很用心聽老師講解如何整月餅，又透露自己最愛柚子味。

今次活動由Gigi的歌迷會一手一腳籌劃，歌迷會更特別訂製了圍裙給她，上面印有模仿Gigi樣貌設計的公仔「Gi囡」，當穿起圍裙時，Gigi也忍不住說：「我好似大廚！」活動同時慶祝Gigi出道兩周年，名為「Gigi炎明熹出道2週年慶祝活動慈善義賣嘉年華」，將於9月16-17日舉行，為控制人流，歌迷會會員只能帶同兩位朋友出席。當日除了會義賣Gigi有份做的月餅，還有多款限量精品，包括由Gigi親手繪畫的手繪布袋、演唱會簽名海報等，收益在扣除開支後，全數撥捐「沙律貓狗之家」，為流浪動物機構籌款。

Gigi親手做的月餅。
素有藝術天份的Gigi，親自設計手繪報袋作義賣。

Gigi屆時會現身嘉年華幫手義賣，她說：「其實最辛苦係歌迷會，花咗好多時間搞今次活動，當日會有攤位遊戲，又有打卡佈置，仲有個2米高嘅Gi囡公仔俾Fans影相，到時我會落去幫手，因為中秋節正日（9月29日）我應該要閉關準備演唱會，嗰日可以同Fans提早慶祝中秋節。」講到為何挑選流浪動物機構作為捐款對象，其實或多或少與Gigi喜愛動物有關，她表示：「我好鍾意動物，但做主人好大責任，我又要兼顧學業，暫時未係適當時候，但我一定會支持領養，好開心今次歌迷會有呢個安排，可以一齊幫助流浪動物！」

歌迷安排了爆谷機讓Gigi整爆谷，雖然她為了養聲不敢吃太多，但發覺整爆谷好好玩，看著它爆開，心情好興奮！
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