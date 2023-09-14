78歲雪妮退休3年激罕露面　因遺傳病致雙耳失聰全靠老公陪伴左右

資深演員雪妮在2020年出席TVB劇集《踩過界II》宣傳活動時，在台上宣布正式退休，自此甚少公開露面。日前譚炳文女兒譚淑瑩在Facebook曬出多張出席壽宴的靚相，當中雪妮姐亦激罕現身，相中所見，一頭白髮的雪妮姐開心同好友合照，見她面色紅潤，精神奕奕，相信她都非常享受退休生活！



雪妮姐在2020年出席TVB劇集《踩過界II》宣傳活動時，在台上宣布正式退休。（資料圖片）

雪妮姐激罕露面。（Facebook圖片）

精神奕奕！（Facebook圖片）

即將迎來78歲生日的雪妮姐，年輕時是粵語片首席武打女星，17歲出道時更有「甜妹妹」的稱號，代表作包括《女黑俠木蘭花》、《雪花神劍》、《黑玫瑰》等等，但她在事業巔峰期宣告息影，與武術指導唐佳結婚後專心相夫教子，直至1997年才簽約TVB，正式復出。

不過雪妮姐復出後多數飾演媽媽、嫲嫲之類的角色，而雪妮姐老公唐佳亦做「跟得老公」，陪老婆開工，又會帶湯水和準備好隨身物品，兩人是圈中的模範夫妻。2020年雪妮姐約滿離巢，並宣布息影，她在接受訪問時坦言年事已高，擔心記不住對白連累對手，她又指身體健康很緊要，怕自己賺的錢都不夠看醫生。

《女黑俠木蘭花》是雪妮姐的代表作。（YouTube影片截圖）

2021年雪妮姐作客由鄭丹瑞主持的網上節目《健康‧旦》時，提及因遺傳病致失聰。（YouTube影片截圖）

2021年雪妮姐作客由鄭丹瑞主持的網上節目《健康‧旦》時，提及決定退休的其中一個原因是耳朵受遺傳病「中耳筋骨硬化」影響，她透露早在20幾年前耳朵已出現問題，但她未有為意，結果一邊耳朵完全失聰，另一邊就在手術後成功修復，但10幾年後再次失聰，現時只能依靠助聽器。正因如此，老公唐佳會時刻陪伴左右，以免雪妮姐出意外。近年雪妮姐在劇集中的演出亦大獲好評，當中她在《踩過界II》中飾演的「石美芬」雖然患老人癡呆，沒有對白，但眼神、表情都凸顯出她功力深厚的演技，而去年播出的《食腦喪B》就是她的告別作。

模範夫妻！（資料圖片）

雪妮姐的演技真是出神入化，沒有對白，但眼神之中已經透露出千言萬語。（《踩過界II》截圖）