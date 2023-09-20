Superfood Lab週年慶皇牌產品75折起　買Coffee同款贏Dyson吸塵器

瑜伽達人兼靚媽Coffee林芊妤雖已為一子之母，但身材、皮膚狀態都比以前更fit！除了靠平日做運動之外，她從不以節食作為keep fit減肥的方法，更提倡均衡飲食。早前，Coffee更於IG分享她的keep fit小秘密，便是吃了7年的Superfood Lad的SuperGreen Detox + Skin Support 超級排毒綠粉。現在正舉行Superfood Lab週年慶，不單止可以用優惠價買到Coffee同款保健食品，更有機會贏得Dyson吸塵器及AirPods Pro等好禮！



早前Coffee在直播中分享她沒有肚腩的秘密，原來她7年以來都堅持每朝食一杯SuperGreen Detox，來補充平日吸收不足的纖維。Coffee不單止身材fit爆，而且肌膚狀態亦如少女一樣彈滑而且又紅潤，原來除了SuperGreen Detox之外，SuperRed Collagen超級膠原紅粉，是她補身補血的法寶。你都一樣可以擁有Coffee般的身材及靚肌膚！即日起Superfood Lab 舉行週年慶，購物就有機會獲得Superfood Lab指定禮品，另外更有激抵優惠，是不能錯失的大手入貨的好時期！

頭10名累積購買金額贏取禮品 3個步驟即可參加

由即日至10月3日Superfood Lab週年慶期間，於Superfood Lab官網購買任何產品，即有機會獲得Superfood Lab指定禮品，包括Dyson 戴森V12 Detect Slim™ Fluffy 無線吸塵機、Nespresso Lattissima One粉囊咖啡機、AirPods Pro（第2 代）、德國寶超級全能飯煲URC-24（HDGB）、MARSHALL - WILLEN 白色藍牙無線防水便攜喇叭音箱以及日本BRUNO小魔方全自動空氣炸鍋。

贏取禮品的方法十分簡單，只需以下3個步驟就可以參加！

1. 於活動期間，於Superfood Lab官網購買任何產品並完成付款，活動期間累積消費金額最高的前10名朋友* ，所以買得越多機會越大！

2. 於Facebook上讚好Superfood Lab HK的專頁和有關活動的貼文，並參加Giveaway活動，於留言處寫下「你會選擇買邊款同原因」並標記三位朋友^，再把貼文分享到自己的Facebook主頁/動態。

3. 把你已分享的Superfood Lab貼文截圖，並於領獎時inbox Superfood Lab Facebook / Instagram官方帳號作記錄及作之後加碼活動之用。#

只要完成以上3個步驟就已成功登記參加活動。Superfood Lab將於官網、Facebook 以及Instagram定期公布最高金額訂單，記得留意Superfood Lab的官方帳戶！

*得獎者只能用同一帳號累積訂單金額，使用不同帳號結帳者不得一同累積計算。其他網站或實體店購買的Superfood Lab產品不作計算。

^Giveaway活動將會選取3位最有心思之留言作為得獎者

#得獎者需在領獎前出示分享的截圖，否則將失去得獎資格

Superfood Lab週年慶掃貨攻略 跟著買最划算

除了Coffee推介的數款皇牌產品，Superfood Lab還有從排毒抗氧、到抗醣瘦身的各種天然超級營養配方。想入手Coffee同款，就要趁全年最抵的週年慶限定優惠期間掃貨。皇牌產品買2件或以上75折，其他產品一律單件85折。買滿$800，香港免運、$1,500，亞洲免運、$2,500，全球免運。另外，任何產品買滿$2,000即送SuperGreen或 SuperRed或SuperSlim輕便裝一盒（款式將會隨機送出，最高價值$239）。不知道那款才適合自己？即睇入手攻略！

排毒美肌6件裝（原價$2,514， 週年慶價$1886），即慳$628！

未試過Superfood Lab的朋友，不妨一試皇牌的SuperRed同SuperGreen。早晚一杯，效果倍增！日間排清毒素，夜晚抗氧煥膚，更可以直接免除運費，買滿$2000更會獲贈一盒輕便裝，而且得到大獎Dyson吸塵機的機會更大！

排毒美肌6件裝包括（任選6罐）︰

• SuperGREEN pH 7.3 超級蔬果鹼性綠粉 270g

• SuperGREEN Detox 超級排毒綠粉 300g

• SuperRED Antiox 超級抗氧美肌紅粉 270g

• SuperRED Collagen 超級膠原紅粉 300g

立即購買：https://bit.ly/48wC5jk

益生菌排毒整腸修身套裝 x 4（原價$3,352， 週年慶價$2,514），即慳 $838

想要跟Coffee有一樣的flat tummy？可以選擇益生菌排毒整腸修身套裝，只需每朝一杯SuperGreen就能清空腸胃，兩款綠粉可以輪住飲，再搭配SuperHot超級抗醣燃脂素，還能同時阻隔卡路里跟抗醣，達到平坦小腹的效果。

益生菌排毒整腸修身套裝X 4 包括（任選8件）︰

• SuperGREEN Detox 超級排毒綠粉

• SuperGREEN pH 7.3 超級蔬果鹼性綠粉

• SuperHOT 超級抗醣燃脂素3g X 30包

立即購買：https://bit.ly/3ZmrcfC

靚靚膠原亮白套裝 x 4（原價$3,352， 週年慶價$2,514），即慳 $838

想擁有白裡透紅的肌膚，不能只一味追求美白，還要由內至外調理！美容養顏套裝SuperRED系列，幫你一邊刺激肌膚蛋白膠原再生，更可以促進血液循環，令你有白滑肌膚之餘，面色更為紅潤。

靚靚膠原亮白套裝包括（任選8件）︰

• SuperRED Antiox 超級抗氧美肌紅粉270g

• SuperRED Collagen 超級膠原紅粉300g

• SuperWHITE 超級亮白C+UV素30小包x 4g（$838）

立即購買：https://bit.ly/3PvRwQa

加碼送！分享有機會中！

只要於活動期間，於Facebook上讚好Superfood Lab HK的專頁和有關活動的貼文，並參加Giveaway活動，於留言處寫下你會選擇買邊款同原因標記三位朋友^，再把貼文分享到自己的Facebook主頁/動態，答得最有心思的3位幸運兒便有機會得到SuperSlim輕便裝一盒(價值$239)。

立即參加giveaway︰https://bit.ly/3EOdPeR

立即入手︰https://bit.ly/45Gx8T4

（資料及相片由客戶提供）