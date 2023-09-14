蔡潔出席劉佩玥生日派對被出賣　一舉動挽回「面子」

劉佩玥（Moon）在圈中人緣甚佳，剛踏入34歲的她，獲譚嘉儀、蔡潔、郭柏妍及吳沚默一班好姊妹大搞睡衣生日派對，為她和另一位KOL好友Melody慶生。Moon事後在社交平台答謝大家，她寫道：「感謝大家的祝福和滿滿的愛，希望大家身體健康平安快樂。」

壽星女劉佩玥開心得笑到見牙不見眼（IG@arryuu）

劉佩玥說收到大家滿滿的愛（IG@arryuu）

譚嘉儀亦有在社交平台分享派對上的開心時光，並寫上：「Happy Birthday Moon & Melody，兩位9月9日的Babies。每一年生日嘅主題都係咁正！真係未試過玩Pyjamas Party（睡衣派對），同埋平時瞓覺都係求其着T恤……好彩喺屋企搵到一套睡衣姐。鍾意呢個主題，因為影相唔小心瞌埋眼都係好正常。」從相片中見到派對現場佈置得色彩繽紛，Moon仲收到一大束滿天星和一個大型氣球擺設，難怪她開心得笑到見牙不見眼。

譚嘉儀都有在社交平台分享派對的相片（IG@kayeepo）

不過意外令蔡潔素顏樣曝光（IG@kayeepo）

不過在譚嘉儀分享的其中一張大合照中，蔡潔和吳沚默明顯不合群，前者未知是否太認真配合睡覺前的狀態，以素顏示人，還要站在C位，憔悴面容與幾位化上濃妝的姊妹拼在一起，相當「突出」。不過女生都是貪靚的，在另一張相見蔡潔已化回靚妝，戰鬥力隨即回升，成功挽回女神「面子」。至於吳沚默則未有配合睡衣主題，以一身便服打扮出席，被網民取笑是否路過。