選美女星轉行︱鄧佩儀留加國唔返TVB　麥明詩殺入教育界吸金

歷年來有不少年輕貌美的少女為了爭取入娛樂圈發展，而參加選美增加曝光量。當中有不少成為女藝人之後選擇退出娛樂圈，重返校園繼續升學讀書，甚至後來轉行向另一方面發展。最近30歲的TVB小花鄧佩儀（Gloria）在IG發長文交代「消失」這年半完成學士學位，並宣布續留加拿大。盤點退出娛樂圈轉行的女藝人有朱千雪、麥明詩、徐子珊、譚小環等。

鄧佩儀宣布續留加拿大。（IG@gloriapuiyeetang）

鄧佩儀畢業照片。（鄧佩儀提供）

朱千雪做執業大律師獲港大學院任演講嘉賓

退出娛樂圈三年，至今仍然是新聞話題人物的2012年港姐季軍朱千雪，她自參加選美入行後成為了無綫的當家花旦，後來在事業高峰在2015年向TVB請假一年到進修城市大學法律博士學位。在2020年她正式轉行成為執業大律師，加入資深大律師張健利律師樓旗下，而且近日更獲香港大學專業進修學院邀擔任演講嘉賓，氣質依舊，星味十足！

朱千雪入行以來一直人氣高企，更曾被網民票選為《十大最靚港姐》冠軍。（IG@tracytschu）

朱千雪跟大家分享人生經歷，被讚演講天花板。（IG圖片）

麥明詩殺入教育界任上市公司董事 顧問費年收過百萬

去年正式與TVB完約的2015年港姐冠軍「十優港姐」麥明詩(Louisa) ，她自離巢後轉行做顧問公司OL冧爆客戶工作接不停手。最近她宣布殺入教育界擔任非執行董事職務，董事袍金連顧問費年收過百萬，收入令人羨慕不已。雖然她已淡出娛樂圈，但曾經公開表明日後有合適的演藝工作也會認真考慮去做。

Louisa麥明詩2019年開始淡出幕前，是次參演劇集《逐流時代》更有泳裝出場。（劇照）

Louisa本身已經是最好的生招牌（IG@louisa_mak）

徐子珊賣車賣樓赴歐讀心理學立志做醫生

勇於追夢學追夢毅然放下香港的一切選擇賣車賣樓的徐子珊，她自參加04年港姐入行得到冠軍寶座，備受力捧成為當家花旦。她由2015年開始淡出幕前修讀寶石專業課程，然後創立自家設計珠寶品牌Katetsui，後來更攻讀港大心理學碩士課程。畢業後她在2019年宣布退出娛樂圈，並已赴歐攻讀心理學博士，隨時再轉行做心理醫生，同時盼在外國覓到真愛。

徐子珊於2004年參選香港小姐並成為四料冠軍，風頭一時無兩。（資料圖片）

徐子珊「四料」港姐冠車入行，名校畢業，真正的美貌與智慧並重。（資料圖片）

譚小環賣地道魚蛋燒賣街知巷聞 生意好到開埋茶餐廳

轉投飲食界開小食店賣地道魚蛋燒賣的老闆娘譚小環，當年有「7A港姐」稱號的她得到 93年港姐冠軍入行簽約無綫，她婚後減少幕前演出，並在2012年決定離巢發展個人興趣，在銅鑼灣開設手工藝樓上舖。之後與老公開小食店生意極好，越開越多間分店，更開設茶餐廳，榮升飲食界最美老闆娘的港姐代表之一。

譚小環賣地道魚蛋燒賣街知巷聞。（資料圖片）

譚小環嘅首間茶餐廳「大渣哥」。（網上圖片）

周嘉玲曾勇闖荷里活發展拍戲 近年賣童裝打出名堂

近年服裝界賣童裝打出名堂的1991年港姐亞軍的周嘉玲， 被外界譽為成功的女性之一。她參加選美入行前曾經任職律師工作，後來加入娛樂圈成名後獲得不少拍電影的機會，更獲大導演王家衛邀請演出電影《重慶森林》中做梁朝偉的空姐女友，當年更傳出兩人戲假情真。周嘉玲星途發展極好勇闖荷里活，參與了《幻覺》、《決戰2025》等。最近她接受訪問表示仍有戲癮，說不定會在銀幕再次出現。

周嘉玲演出《重慶森林》成名後獲得不少拍電影的機會。（網上圖片）

周嘉玲仍有戲癮，說不定會在銀幕再次出現。（資料圖片）

陳妙瑛傳坐擁過億身家 飲食美容生意有聲有色

坐擁「美容王國」，有傳身家過億的商界女強人1993年落選港姐陳妙瑛，她自出道後多次擔正女主角，電視劇《無頭東宮》是經典代表作。早年在事業巔峰的時期，她轉行投身商界，並在數年已經擁有極佳的成績，創立健康國際有限公司及Beauty Tech美容學府，之後又進軍飲食界開了江蘇省菜館江南美廚，一年多便發展至4間分店，生意搞得有聲有色。

陳妙瑛在無綫時曾演《無頭東官》等劇，近年改為從商。（資料圖片）

陳妙瑛傳坐擁過億身家。（資料圖片）

朱慧敏宣佈懷孕8個月榮升幸福媽媽 現職直播講解醫療知識

最近在社交網公開全裸孕照宣佈懷孕8個月的04年港姐亞軍朱慧敏（Queenie），參加選美獲得無綫賞識而得到拍攝機會，她在2021年下嫁心臟科權威陳良貴（Jason）醫生後淡出娛樂圈，現時主要職責是孖老公開直播講解醫療知識形象專業為主。現時她已經懷孕8個月，準備11月迎接新生命。

現年42歲的04年港姐亞軍朱慧敏（Queenie），與心臟科權威陳良貴（Jason）醫生造人成功。（IG：@queeniechu422）