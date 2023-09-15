鄧超夫婦低調行善捐逾8百萬　孫儷曾街頭義賣助流浪動物

內地男星鄧超及妻子孫儷除了有出色的演技之外，他們更有一顆樂於助人的善心，多年來默默行善，幫助不少貧困學生、流浪動物等，絕對是圈中的模範夫妻代表。而近日內地慈善團體「長寧慈善」就發文感謝他們夫婦再次捐贈20萬元人民幣（約21萬港幣）幫助困難的學生，而對於是次捐贈他們並沒有大肆宣揚，低調行善的舉動令不少網民激讚果真有愛心。

一家人非常有愛心 。（視覺中國）

據「長寧慈善」的貼文指出，在去年的時候他們夫婦就捐贈20萬人民幣幫助100名困難家庭的學生。沒想到在時隔一年後，他們又再次捐贈20萬人民幣，滿滿的愛心助動學生刻苦學習。而在這100名受助學生中，有22名己初中畢業升上高中或高職，另有6名從小學畢業升上了初中，相信這些學生都非常感謝他們夫婦二人。

夫妻二人低調行善。（視覺中國﹑微博圖片）

除此之外，他們夫婦更連續11年向「上海春華秋實公益基金會」作出捐贈，今年捐贈善款為713500人民幣 （約76萬港幣），總累計善款為8803620人民幣（約940萬港幣），主要幫助西部困難學生，幫助他們追求求學夢想。

另外，孫儷亦十分關心流浪動物，被爆出每個月捐贈1噸狗糧，好讓流浪動物有溫飽。而她亦曾帶同一對子女親身參與在街頭擺攤義賣，而義賣的T-shirt更是由子女設計，擺攤4小時一共有14741人民幣（約1萬5千港幣），將全數捐出用於流浪動物，一家人都非常有愛心。

孫儷曾擺地攤義賣。（孫儷微博圖片）

而每每遇上天災他們夫婦亦第一時間作出捐贈或捐物資，希望幫到有需要的人。而對於積極行善捐贈，他們夫婦甚少自己作出公開，大多是由官方公布，二人多做少說，而且連續這麼多年實屬不易，讓不少網大為感動。

連續11年行善。（微博圖片）