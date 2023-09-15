謝安琪Marf合體開唱門票銷情差　主辦方貼文承認︰只賣出不到三成

歌手謝安琪（Kay)、周國賢、湯令山、Collar成員Marf（邱彥筒）等，一連舉行兩場的《未來音樂祭》將在9月30日-10月1日舉行。但距離音樂節不足一個月時間，門票售銷似乎不理想，因為主辦單位Tonemusic在社交平台發文，揚言門票暫時賣出不到三成，直認門票告急需要大家支持。

Tonemusic承認門票銷售不理想。（tonemusictv@IG）

是次《未來音樂會》除了邀請多位本地樂壇歌手參與之外，還邀請了台灣歌手韋禮安、安溥助陣，逾10位歌手的大堆頭演唱會，但似乎不受民眾青睞，開售至今銷售情況相當不理想。主辦單位Tonemusic在社交網站上貼文表示：「離未來音樂祭不足一個月，我們暫時只賣出不到三成的門票。告急？唔敢。但唔告急？似乎己經沒有選擇了。」又希望得到大家的支持，令更多人知道音樂圈有不同的音樂類型及性質，讓更多音樂文化被看見。

謝安琪、Collar成員Marf﹑周國賢等會參與。（tonemusictv@IG）

而Tonemusic又提到今次音樂會會增添飲食攤擋，增設全企位Mosh-pit位置，舞台以橫向設計等，好讓表演者興觀眾拉近距離，強調：「雖然可能都未能盡如人意，都係果句，繼續盡早，落力去做。」但不少網民似乎對上一次舉辦的體驗太差關係，導致今年他們不太感興趣了。

主辦單位邀請了多位歌手參加音樂祭。（tonemusictv@IG）