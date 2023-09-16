大佬B吳志雄被爆深圳餐廳突然執笠　現況曝光曾發生嚴重斬人事件

吳志雄（大佬B）自飾演《古惑仔》後，多數角色都是飾演大佬級人馬，不過近年淡出幕前，在內地全力發展他的飲食王國生意，他於內地的火鍋店「蜀江龍」已有十幾間分店，上年更開私房菜「志雄廚房」，於飲食業大展拳腳，而他於2021更宣布自家餐廳的旗艦店已經裝修好，新店超過3,000平方米（約32,291平方呎），店內裝修豪華，非常有格調。

當時大肆宣傳！（微博照片）

圈中好友力撐！（微博照片）

大佬B餐廳開幕時，更有謝天華和苗喬偉等不少圈中人拍片祝賀！不過，近月餐廳多次被傳出倒閉的消息，大佬B亦曾在6月時拍片澄清消息，強調仍在營業中，不過近日又有網民爆料指深圳市南山区蛇口的店舖已經徹底倒閉，並曬出多張照片，指該拆的東西都拆了，只剩下一張椅子，亦有網民在上月指訂座電話已打不通，已經執笠。而前亞洲先生黃竣鋒去年曾於大佬B的餐廳遇襲，當場被兇徒連斬3刀，導致臉部、左手及左腰嚴重受傷，事後黃竣鋒指刀手斬到面皮剝落，差少少就會斬爆眼球。

簡約有品味！（截圖）

招牌不保！（網上照片）

令人唏噓！（網上照片）

當時情況相當驚嚇：

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大佬B在1999年因投資失利而負債累累，翌年有傳當時他帶着僅餘的200元到內地投靠朋友，之後開始在內地登台演出，有指他高峰期一個月唱20多場，每月收入過百萬元，賺到盆滿缽滿。近年大佬B的飲食生意愈做愈大，有傳他身家過億，不過他就拍片否認。他亦曾自爆收藏過千萬名錶，他曾接受《香港01》訪問時笑言不至這個數：「兩公婆一齊投資嘅錶，都有幾千萬，由後生到依家都有。我比較喜歡買返嚟戴唔賣，不過有一啲我都會買返嚟戴一陣就賣返出去，當換錶。」

大佬B今日現身撐場好友鐘錶店開幕。（陳順禎攝）