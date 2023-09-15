林作到警署提供資料釐清與JPEX關係　強調冇呃人：係幫人討回公道

證監會日前發聲明警告，指JPEX 聲稱已獨立地或聯同一家香港上市公司在香港申領虛擬資產交易平台的牌照，而事實上JPEX集團旗下實體一概未曾向證監會提交任何虛擬資產交易平台的牌照申請，證監會已將其懷疑及關注的事宜通知相關網紅及場外找換店，其中林作亦有在中環娛樂行開設場外加密貨幣找換店OTC，鼓勵投資者開設JPEX帳戶及將現金轉成虛擬貨幣，他同時亦是JPEX的合伙人之一，但就並未持有JPEX的股票，於證監發聲明後向傳媒表示公司運作並未受到影響。

林作帶同律師到警署提供資料。（胡凱欣 攝）

林作今日（15日）為這事到警署提供資料，林作接受《香港01》訪問時表示自己主動提供線索：「今日朝早我透過代表律師DAVID主動聯絡警方，希望可以提供線索比警方，喺某交易平台追討返啲錢。」

林作表示今次到警署提供資料主要想釐清與JPEX的關係，至於急於釐清關係是否怕被指「呃人」，他則說：「如果係，我反而唔會企出嚟，今次係想出嚟做到有效嘅一個幫人討回公道的角色，慶幸有不少人聯絡我提供一些有用的資訊，想即刻提供比警方。」

林作表示自己並不是合伙人。（胡凱欣 攝）

至於被問到是否合伙人方面，他即否認：「冇啲咁嘅事，任何人都可以成為嗰個平台嘅合伙人，佢用緊嘅講法係法律上或大家一般了解上都唔係嗰種講法。」他再次澄清自己與該個平台絕無合作關係：「我本身做嘅生意唔係同交易所有關，我係冇辦法真係搵到該平台負責人。」

至於被問到其他藝人是否如他一樣時，他則指：「我唔知道其他名人或明星嘅參與程度係點，但係我希望自己係做企出嚟嗰個。」