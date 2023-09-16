呂慧儀投資6位數升呢做教育老闆　重拾書本教學︰好似讀多一次書

「長腳蟹」呂慧儀投資的教育中心今（16日）開幕，圈中有不少女友都送上花籃祝賀，而多位《愛回家之開心速遞》的家人們亦現身支持，包括劉丹、湯盈盈、張景淳等。而在接受《香港01》訪問時，她就透露投資了6位數，揚言自己透過公司設立的YouTube頻道聲音導航，用講故事的形式作教學，更需要每日更新一條片，自己要重新溫書，相當辛苦。



呂慧儀最厲害科目是科學。（葉志明攝）

在接受《香港01》訪問時，問到女開教育中心籌備了多久，她表示：「都冇數幾多個月，因為我哋喺籌備教育中心嗰陣，籌備咗一個教育頻道先，所以一路兩邊一齊行。（籌備過程辛唔辛苦？）個段時間籌備過程辛苦啲，而家都開得門口已經上咗軌道。（投資幾多位數？）投資六位數，但我覺得投資最多嘅唔係金錢係時間同心血，因為籌備過程可能係頻道內容、行咩方向、教育中心又點樣行呢，好多要去籌備變咗花咗好多時間去嗰度，同埋我哋個教育頻道每一日都有一條新片，希望內容可以吸引到小朋友。（你負責頻道內容，會唔會好攰？）都唔會我哋有團隊幫手，頻道嘅片有我聲音導航。（咁要事先了解課程？）係呀！所以話籌備過程好辛苦，因為好似讀多一次書咁。」而她又表示自己最厲害的科目是科學，而兒子「蟹籽」黃柏翹同樣喜歡科學，科學成績較為出色，他在另外一間分校上課。

呂慧儀教育中心開幕。（葉志明攝）

另外，提到日前上貼與兒子慶祝生日照，問到前夫黃文迪有否一起慶祝？她就表示：「佢嘅嘢就唔講啦，但佢哋會慶祝嘅。（有網民指仔仔似獎門人曾志偉，你點睇？）圓碌碌好可愛，希望佢而家圓碌碌，遲啲長高就可以猛得長。」

投資了6位數。（葉志明攝）

而提到劇集《愛回家之開心速遞》「龔水CP」離婚，引來網民猜測張景淳是不是會「離家」，大家揚言會棄劇，對此她就表示：「其實我哋嘅故事係可以無限延伸嘅，所以大家繼續期待啦！我覺得我哋嘅編劇團隊好犀利，佢哋牽引好多唔同嘅故事，總有我哋啱用。」言下之意他們後續發展的故事應該會帶給觀眾新鮮感。