不只Phoebus、Alice許寶恆疑偷食　回顧《造星》歷年錯綜複雜戀事

P1X3L成員Phoebus吳啟洋近日傳出偷食Alice許寶恆，因而導致與前正印張天穎分手。其實歷屆《全民造星》捧紅不少新星的同時，亦持續爆出大量錯綜複雜的戀事，分分鐘精彩過節目比賽。



公司否認Phoebus和Alice有拍拖，但網民不買帳。（IG/@huii_alice）

Phoebus吳啟洋、Alice許寶恆

《造星II》Phoebus和《造星IV》Alice近日疑因到台灣拍節目撻着，更有網民目撃二人北上拍拖，正印女友張天穎得知後即提出分手，更快速取消追蹤兩人IG。其實Alice已非首次被傳介入他人戀情，她曾被指介入Jer和前女友之間，最終導致分手收場，因而有「小三慣犯」之稱。

Nathan備受批評後主動提出退賽。（IG/@nathanael_ngai）

Nathan魏念恩

Nathan為《造星V》的十強大熱之一，可是參賽期間爆出食軟飯，並借節目做擋箭牌要求前女友刪除合照扮單身等，令女方身心受傷，最終走上絕路。由於臨近決賽時，Nathan與女方的短訊被曝光讓他備受網民批評，最終於決賽舉行前數小時宣布退賽。

ERROR保錡被指是「出軌慣犯」，曾陷入N角戀。（網上圖片）

ERROR保錡

《造星I》的ERROR保錡同樣被指是「出軌慣犯」，有指他於前年偷食張沛樂（沙律），正印女友Carrie在網上大爆料令事件曝光。保錡後來有為風波道歉，他與沙律亦僅拍拖一年就分手。其後男方直言仍想拍拖但會更謹慎，早前又再被指與電競KOL蔥蔥撻着，異性緣極佳。

Ash和MC當時成為全城熱話。（網上圖片）

Ash鍾卓穎

《造星IV》Ash於2021年參選節目時爆出已婚，後來又宣布離婚。同時她被拍到與MC張天賦於平安夜行超市，因而被指離婚疑有內情。Ash的台灣前夫後來在網上鬧爆Ash，多次在IG撰長文提到「鍾卓穎我恨你」等，當時備受網民關注。

細貓疑演舞台劇時生情，但否認一腳踏兩船。（網上圖片）

細貓應智越

《造星I》出身的細貓應智越早前被爆偷食舞台劇演員陳伊霖，其女友Kero爆料指二人關係一直低調，但男方自事業開始上軌道就偷食而提出分手。對於出軌指控，細貓僅表示情侶關係已結束，強調自己沒有一腳踏兩船。

顧定軒和Jace都表示只是好友關係。（IG/@zenokoo）

顧定軒

《造星III》顧定軒曾與陳凱詠（Jace）和導演陳健朗捲入三角關係，有指Jace和陳健朗交往多年後分手，於是顧定軒對女方展開追求並成功抱得美人歸。不過後來又傳出陳健朗和Jace成功復合，一同陷入複雜關係，但三人都表示互相只是好友關係。