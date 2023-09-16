莊思敏承認是JPEX苦主投資6位數 希望冇被騙︰只係中間有啲誤會

藝人莊思敏（jacquelin)今（16日）專程從佛山回港參加《東方女神2023》選美活動。身穿低胸粉紅色晚裝現身的她，相當漂亮，而在接受《香港01》訪問時 ，她就坦承是JPEX受害者之一，目前因為事件己進入法律程序，不方便透露更多。

莊思敏出席活動，衣著非常性感。（葉志明 攝）

捲入JPEX無牌風波的jacquelin，在接受《香港01》訪問時就表示：「我都係受害者之一，因為我知道而家進入咗法律程序，所以都唔方便交待太多啦。我都係留意緊佢哋有關嘅公布。（會唔會覺得係被呃？）我覺得投資始終有風險嘅，我希望唔係全心呃，希望中間有啲誤會，唔知道呀。（驚唔驚攞唔番錢？）而家都係交俾警方處理同證監進行緊調查，所以都唔方便發表意見，我希望佢哋調查完之後有個交代。」

莊思敏承認是JPEX案的苦主，投資有6位數。（葉志明 攝）

雖然Jacquelin不願透露更多，但續問到投資幾位數時，她就揚言：「6位數，（投資前冇查清楚？）因為我唔係直接同JPEX有任何合作，佢喺我立場係一個平台，好似唔同股票行，我係經一個找換店去認識JPEX，只不過我用咗佢個平台去做交易。當然而家預到啲問題，資金凍結咗，希望件事快啲解決。」強調目前也是在靜觀其變，續問到如果資金真的未能拿回呢？她就非常淡定表示：「冇辦法，認命努力工作。」

莊思敏表示事件已進入法律程序，會靜觀其變。（葉志明 攝）

另外，提到早前被指在杭州買千萬豪宅，她就否認：「冇買到，我都係暫時租住先，因為多時間喺內地做嘢有自己地方都舒服啲。（會唔會考慮買？）遲啲啦，因為啱啱喺杭州，再睇吓有咩區樓盤適合，唔會急住即刻買。」而問到她用500人民幣請廚師上門煮餸，被網民指好貴，對此她就認為是便宜的：「我覺得平呀，因為500蚊3個鐘頭係任煮，佢可以煮一個禮拜餸一次過煮好多個餸，煮幾日我再翻熱。」這樣看來其實不算貴。