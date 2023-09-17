阿儀經理人林寶玉真空上陣　大力吸氣爆扣險走光︰要淑女型呼吸

有「亞視一姐」之稱的阿儀，其經理人林寶玉昨晚（16日）獲邀出席《東方女神2023》選美活動。身穿銀色閃亮晚裝，展現小蠻腰及白滑玉背的她，非常性感，一出場己經是焦點所在。

林寶玉昨晚真空上陣，笑言呼吸都要輕力淑女一點。（葉志明 攝）

打扮性感的林寶玉一現身，即吸引在場媒體拍照，身穿銀色閃亮晚裝的她，大展驕人好身材，玲瓏浮凸的完美身形，相當吸睛。在接受《香港01》訪問時，她就表示：「今日可以360度任影，（真空上陣？）係真空，（做好多防護措施？）有啊，我直情要拉造型師不停改，後面有個位要扣實啲，中間又要黐實啲，呢件衫都落足功夫。（有冇為呢件衫減肥？）我着呢件衫之前跑咗兩個鐘，因為我要去水腫。」

林寶玉為了晚裝，事前跑了兩小時去水，亦打算全晚不吃東西。（葉志明 攝）

上衣背後只有用一條線扣着的設計，在參加活動前真的發生了小意外，林寶玉表示：「頭先我唔覺意喺車呼吸大力咗，佢啪一聲，因為後面幫我整咗個扣，係疊扣，跟住我即刻啪返埋佢。我而家呼吸都係一個淑女型呼吸唔敢咁大力，（陣間場內點食嘢呀？）所以我都冇諗過食嘢，去呢啲活動都盡量少食。」

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另外，提到阿儀有心儀對象一事，對方有否與其傾談，她就表示：「都會傾吓，佢始終未試過呢方面經驗，佢有自己對象俾空間佢發展。」強調不會禁止對方拍拖，更希望她能覓得真命天子，有人照顧她。