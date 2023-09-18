張栢芝被傳爭奪細仔撫養權　生父身份疑曝光　富商孫東海揭實情

張栢芝和前夫謝霆鋒育有2個兒子，2007年生下長子Lucas，2010年生下第2胎Quintus，不過兩人在2011年離婚。而她2018年產下第三胎Marcus，但始終未透露小兒子的生父是誰。近日網傳Marcus的生父就是「大陸向華強」富商孫東海，還扯出男方正在與張栢芝爭奪撫養權，對此，孫東海發出澄清聲明闢謠。



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張栢芝2015年曾與孫東海傳出緋聞，不過雙方從未承認過，最近還扯出兩人爭奪撫養權的官司，對此，孫東海15日透過律師發出聲明，委託律師針對相關誹謗言論提起訴訟，稱將嚴肅追究相關謠言發佈者的法律責任，目前已完成公證取證以及立案遞交工作，案件將由法院進一步審理。 ​

孫東海是大陸「紅三代」，早年從事服裝生意，後從事房地產投資，2005年在北京成立天影國際影視文化公司，目前身價約50.59億人民幣，有著「大陸向華強」的稱號。

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