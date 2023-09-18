林作JPEX被捕 | 一文睇清出位成名史　一件事抽着火水翻身無望？

名人林作今日（18日）被警方商業罪案調查科拘捕，涉嫌與證監會點名的虛擬資產交易平台JPEX案件有關，今日上午警方到林作位於中環的辦公室進行搜查。林作近年因多次「抽水」的出位言論惹來爭議，以下為大家盤點林作打拳後的爭議事件：

林作周一（18日）中午由警員陪同被押上警車。（夏家朗攝）

1. 「黑豹」逝世抽水引嘩然

林作於2020年仍從事保險業時，轉發Marvel超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）結腸癌併發症逝世消息，發文籲買保險引來網絡一片嘩然，及後監製錢國偉逝世林作又於社交網帖文下留言稱希望他有買保險，再度惹來抨擊。此外，林作又多次被指抽舊愛麥明詩水，兼冒認落選港姐利愛安（Kirsten）提名人惹來爭議。

林作不時口出狂言。(林作ig)

2. 稱鍾培生「抄我100萬」觸發拳賽

林作無懼形象下滑繼續密密出Post提高知名度，2021年曾指要籌夠100萬以為其保險團隊招募100個人才。恰好「百億富三代」鍾培生當時開辦YouTube頻道，他受訪稱每年都會用100萬回饋會員，林作卻在該報道下帖文留言：「抄我100萬？」鍾培生受刺激下公開發邀戰林作打拳賽，以100萬作賭注，就算對方輸了也會給30萬，鍾培生受訪指想透過打林作「替天行道」。

林鍾大戰開打，鍾培生用四回合打贏林作。（資料圖片）

3. 稱出100萬要求陳凱琳細佬Derek做親子鑒定

藝人陳凱琳孖生細佬Derek被指與父親不似樣，2022年6月林作狂言稱願出100萬要求Derek與父親驗DNA，後加碼至1000萬元，連陳凱琳老公鄭嘉穎出席電影宣傳活動時都要回應事件，稱不欲多回應：「佢目的係乜大家好清楚。」及後Derek避走加拿大，林作稱已收到Derek DNA資料，但不打算公開。

林作用100萬向Derek發出挑戰。（林作IG）

4. 諷港姐「豬趴（扒）」收TVB律師信

2022年6月林作諷港姐不難選，「每年選嘅人好多，但9成係豬趴（扒），一喺電視城落車你就知。最出名嗰個叫東涌羅浩楷」，事後TVB對林作發律師信，林作公開內容，信內冇關TVB指控他涉誹謗，林作之後開Live「道歉」：「確實講豬扒係唔啱嘅。呢啲係恐龍、暴龍，你講豬扒，你講豬扒係侮辱緊豬扒，我同全港市民道歉。」

利愛安選港姐時獲傳媒封「東涌羅浩楷」。（資料圖片）

5. 借「鑽石山荷里活廣場謀殺案」賣波鞋被炒

2023年6月鑽石山荷里活廣場發生斬人案，林作於社交網模仿疑犯裝束表示「放售荷里活廣場謀殺案疑犯同款波鞋一對」，標榜「9成新」、「逃跑一流」，索價399元，引來市民狂轟「沒人性」、「悲劇當有趣」。林作一度刪帖，之後又稱是借刪帖惹關注，他在個人社交平台專頁轉載連登討論區連結，還擊稱「玩delete post係最高招」。由於民情洶湧，英國保誠保險（香港）於社交網發文與林作終止合約。

林作竟然出post抽兇案水。(ig截圖)

6. 捲入JPEX事件被拘捕

林作近月積極推銷加密貨幣，更曾發文揚言要賣樓套現來購買加密貨幣，以各叫價1000萬元放售鑽石山星河明居及海逸豪園兩伙單位。林作中環娛樂行開設場外加密貨幣找換店「林作炒幣」，並曾宣稱申請成為JPEX合夥人。怎料開店不足一個月，JPEX被香港證監會發出警告，指該平台「無牌營運」，林作緊急發文割席，並於9月15日在律師陪同下到警署，主動配合警方調查事件。今日林作以以涉嫌串謀詐騙遭警方拘捕，案件現正交由商業罪案調查科跟進。中午12時半，林作在警員安排下離開娛樂行，現場消息指他將被帶往警署盤問。